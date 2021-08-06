https://ria.ru/20210806/sputnik-v-1744609618.html

"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"

"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V" - РИА Новости, 06.08.2021

"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"

Посол Кении в России Бенсон Огуту рассказал РИА Новости, что после прививки "Спутником V" чувствует себя даже лучше, чем раньше. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T06:49

2021-08-06T06:49

2021-08-06T06:52

в мире

кения

африканский союз

россия

вакцина "спутник v"

бенсон огуту

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Посол Кении в России Бенсон Огуту рассказал РИА Новости, что после прививки "Спутником V" чувствует себя даже лучше, чем раньше.Он призвал всех россиян последовать его примеру."Я хочу призвать всех россиян последовать моему примеру и вакцинироваться, потому что это действительно выгодно для здоровья как тех, кто сам сделал прививку, так и для тех, с кем он или она взаимодействуют", — добавил дипломат.При этом, по его словам, в Кении российская вакцина еще проходит процедуру рассмотрения."Министерство здравоохранения... следит, чтобы все, что касается вакцинации и медикаментов, отвечало стандартам, которые подходят для здоровья людей. Несколько вакцин поступило на мировой рынок, и Кения сейчас импортирует те вакцины, которые предлагает механизм COVAX при содействии Африканского союза. "Спутник V" также был выпущен на рынок, российские власти добились его признания, и теперь министерство здравоохранения Кении рассматривает его в соответствии с необходимой процедурой", — пояснил дипломат.Собеседник агентства добавил, что посольство Кении в России собрало и направило всю необходимую информацию об эффективности российской вакцины.

https://ria.ru/20210804/sputnik-1744317398.html

https://ria.ru/20210805/sputnik-v-1744428145.html

кения

россия

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в мире, кения, африканский союз, россия, вакцина "спутник v", бенсон огуту