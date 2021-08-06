06:49 06.08.2021 (обновлено: 06:52 06.08.2021)
"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
Посол Кении в России привился "Спутником V" и рассказал о своем самочувствии
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
© Sputnik / Томас Тхайцук
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Посол Кении в России Бенсон Огуту рассказал РИА Новости, что после прививки "Спутником V" чувствует себя даже лучше, чем раньше.
"Кенийские дипломаты в разных дипмиссиях привились "Спутником V". Я тоже. Теперь я чувствую себя даже лучше, чем раньше, более уверенно", — сказал посол.
Он призвал всех россиян последовать его примеру.
"Я хочу призвать всех россиян последовать моему примеру и вакцинироваться, потому что это действительно выгодно для здоровья как тех, кто сам сделал прививку, так и для тех, с кем он или она взаимодействуют", — добавил дипломат.
При этом, по его словам, в Кении российская вакцина еще проходит процедуру рассмотрения.
"Министерство здравоохранения... следит, чтобы все, что касается вакцинации и медикаментов, отвечало стандартам, которые подходят для здоровья людей. Несколько вакцин поступило на мировой рынок, и Кения сейчас импортирует те вакцины, которые предлагает механизм COVAX при содействии Африканского союза. "Спутник V" также был выпущен на рынок, российские власти добились его признания, и теперь министерство здравоохранения Кении рассматривает его в соответствии с необходимой процедурой", — пояснил дипломат.
Собеседник агентства добавил, что посольство Кении в России собрало и направило всю необходимую информацию об эффективности российской вакцины.