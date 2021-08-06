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"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V" - РИА Новости, 06.08.2021
"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
Посол Кении в России Бенсон Огуту рассказал РИА Новости, что после прививки "Спутником V" чувствует себя даже лучше, чем раньше. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T06:49
2021-08-06T06:52
в мире
кения
африканский союз
россия
вакцина "спутник v"
бенсон огуту
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Посол Кении в России Бенсон Огуту рассказал РИА Новости, что после прививки "Спутником V" чувствует себя даже лучше, чем раньше.Он призвал всех россиян последовать его примеру."Я хочу призвать всех россиян последовать моему примеру и вакцинироваться, потому что это действительно выгодно для здоровья как тех, кто сам сделал прививку, так и для тех, с кем он или она взаимодействуют", — добавил дипломат.При этом, по его словам, в Кении российская вакцина еще проходит процедуру рассмотрения."Министерство здравоохранения... следит, чтобы все, что касается вакцинации и медикаментов, отвечало стандартам, которые подходят для здоровья людей. Несколько вакцин поступило на мировой рынок, и Кения сейчас импортирует те вакцины, которые предлагает механизм COVAX при содействии Африканского союза. "Спутник V" также был выпущен на рынок, российские власти добились его признания, и теперь министерство здравоохранения Кении рассматривает его в соответствии с необходимой процедурой", — пояснил дипломат.Собеседник агентства добавил, что посольство Кении в России собрало и направило всю необходимую информацию об эффективности российской вакцины.
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в мире, кения, африканский союз, россия, вакцина "спутник v", бенсон огуту
06:49 06.08.2021 (обновлено: 06:52 06.08.2021)
 
"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"

Посол Кении в России привился "Спутником V" и рассказал о своем самочувствии

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Упаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Посол Кении в России Бенсон Огуту рассказал РИА Новости, что после прививки "Спутником V" чувствует себя даже лучше, чем раньше.

"Кенийские дипломаты в разных дипмиссиях привились "Спутником V". Я тоже. Теперь я чувствую себя даже лучше, чем раньше, более уверенно", — сказал посол.

Он призвал всех россиян последовать его примеру.
"Я хочу призвать всех россиян последовать моему примеру и вакцинироваться, потому что это действительно выгодно для здоровья как тех, кто сам сделал прививку, так и для тех, с кем он или она взаимодействуют", — добавил дипломат.
При этом, по его словам, в Кении российская вакцина еще проходит процедуру рассмотрения.
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"Министерство здравоохранения... следит, чтобы все, что касается вакцинации и медикаментов, отвечало стандартам, которые подходят для здоровья людей. Несколько вакцин поступило на мировой рынок, и Кения сейчас импортирует те вакцины, которые предлагает механизм COVAX при содействии Африканского союза. "Спутник V" также был выпущен на рынок, российские власти добились его признания, и теперь министерство здравоохранения Кении рассматривает его в соответствии с необходимой процедурой", — пояснил дипломат.
Собеседник агентства добавил, что посольство Кении в России собрало и направило всю необходимую информацию об эффективности российской вакцины.
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В миреКенияАфриканский союзРоссияВакцина "Спутник V"Бенсон Огуту
 
 
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