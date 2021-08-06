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В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"
В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V" - РИА Новости, 06.08.2021
В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"
Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины против COVID-19 "Спутник V",... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T02:31
2021-08-06T09:08
в мире
бразилия
the lancet
российский фонд прямых инвестиций
мехико
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МЕХИКО, 6 авг — РИА Новости. Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", которые губернаторы северо-восточных штатов страны назвали причиной заморозки контрактов на поставку.Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии, которые более полугода добивались импорта "Спутника V", ранее сообщили, что заморозили соглашение о приобретении этой вакцины "в связи с новыми ограничениями, введенными Национальным агентством санитарного надзора Anvisa".Anvisa 4 июня выдало разрешение на ввоз и использование российского препарата разработки Института Гамалеи, ограничив размер первых партий объемами, достаточными для вакцинации 1% населения штатов-импортеров."Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян; это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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в мире, бразилия, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, мехико, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
02:31 06.08.2021 (обновлено: 09:08 06.08.2021)
 
В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"

Бразильский регулятор опроверг сообщения о введении новых условий для импорта вакцины "Спутник V"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V
Медицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МЕХИКО, 6 авг — РИА Новости. Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", которые губернаторы северо-восточных штатов страны назвали причиной заморозки контрактов на поставку.

"Разрешив импорт вакцины "Спутник V" в исключительных случаях, импортерам установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации об аспектах качества, безопасности и эффективности вакцины, чтобы обеспечить возможность контролируемого, безопасного и эффективного использования вакцины "Спутник V" в Бразилии. Агентство заявляет, что не добавляло никаких условий, кроме тех, что были установлены в решении, разрешившем импорт вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии, которые более полугода добивались импорта "Спутника V", ранее сообщили, что заморозили соглашение о приобретении этой вакцины "в связи с новыми ограничениями, введенными Национальным агентством санитарного надзора Anvisa".
Anvisa 4 июня выдало разрешение на ввоз и использование российского препарата разработки Института Гамалеи, ограничив размер первых партий объемами, достаточными для вакцинации 1% населения штатов-импортеров.
"Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян; это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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В миреБразилияThe LancetРоссийский фонд прямых инвестицийМехикоКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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