https://ria.ru/20210806/sputnik-v-1744603491.html

В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"

В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V" - РИА Новости, 06.08.2021

В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"

Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины против COVID-19 "Спутник V",... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T02:31

2021-08-06T02:31

2021-08-06T09:08

в мире

бразилия

the lancet

российский фонд прямых инвестиций

мехико

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МЕХИКО, 6 авг — РИА Новости. Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", которые губернаторы северо-восточных штатов страны назвали причиной заморозки контрактов на поставку.Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии, которые более полугода добивались импорта "Спутника V", ранее сообщили, что заморозили соглашение о приобретении этой вакцины "в связи с новыми ограничениями, введенными Национальным агентством санитарного надзора Anvisa".Anvisa 4 июня выдало разрешение на ввоз и использование российского препарата разработки Института Гамалеи, ограничив размер первых партий объемами, достаточными для вакцинации 1% населения штатов-импортеров."Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян; это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210805/sputnik-v-1744428145.html

бразилия

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в мире, бразилия, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, мехико, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"