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Путин назвал попытки политизировать спорт ничтожными и бессмысленными
Путин назвал попытки политизировать спорт ничтожными и бессмысленными - РИА Новости, 06.08.2021
Путин назвал попытки политизировать спорт ничтожными и бессмысленными
Результаты российских олимпийцев доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, вредны и бессмысленны, заявил Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T21:36
2021-08-06T23:00
спорт
олимпийские игры
чайковский
александров
владимир путин
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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг — РИА Новости. Результаты российских олимпийцев доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, вредны и бессмысленны, заявил Владимир Путин на встрече с работниками завода по производству строительных смесей "Цемикс" в Башкирии."Что касается гимна, флага и так далее. Я считаю, что решение арбитражного спортивного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску. Почему? Потому что когда мы говорим о допинге, то всегда — такова была до сих пор мировая практика — имелось в виду отношение конкретного атлета, спортсмена или его тренера к этому и определялась степень его вины. Вина всегда индивидуальна", — добавил президент.Путин отметил, что с подобными проблемами сталкиваются все страны, приведя в пример велоспорт."В гостиницах ловят с этим допингом, на трассах. Чего только нет. Во всех странах &lt;…&gt; Здесь мне кажется, что, к сожалению, спортивные чиновники не смогли противостоять политическому давлению", — заявил глава государства.Он также прокомментировал ситуацию с запретом на флаг и гимн России на крупных соревнованиях."Вот мы говорим про отсутствие российского флага. Да, лучше бы он был. Но на форме наших спортсменов значок Российского олимпийского комитета с российским триколором. Ну и что? Музыка Чайковского им нравится больше, чем музыка Александрова? Ну не знаю, пусть слушают музыку Чайковского", — сказал Путин.Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Тем не менее на Олимпиаде в Токио атлетам разрешили использовать цвета российского флага на форме.
https://rsport.ria.ru/20210806/putin-1744773674.html
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"Пускай знакомятся с российской классикой" – Путин об отсутствии гимна Олимпиаде
«Пускай знакомятся с российской классикой»,— иронично прокомментировал Путин отсутствие гимна России на Олимпиаде.
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спорт, олимпийские игры, чайковский, александров, владимир путин
21:36 06.08.2021 (обновлено: 23:00 06.08.2021)
 

Путин назвал попытки политизировать спорт ничтожными и бессмысленными

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на традиционной встрече с членами олимпийской сборной России перед в преддверии ее проводов для участия в XXXII летних Олимпийских играх в Токио
Президент РФ Владимир Путин на традиционной встрече с членами олимпийской сборной России перед в преддверии ее проводов для участия в XXXII летних Олимпийских играх в Токио - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / POOL
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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг — РИА Новости. Результаты российских олимпийцев доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, вредны и бессмысленны, заявил Владимир Путин на встрече с работниками завода по производству строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.
"Что касается гимна, флага и так далее. Я считаю, что решение арбитражного спортивного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску. Почему? Потому что когда мы говорим о допинге, то всегда — такова была до сих пор мировая практика — имелось в виду отношение конкретного атлета, спортсмена или его тренера к этому и определялась степень его вины. Вина всегда индивидуальна", — добавил президент.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 21:22
Путин ответил на вопрос о проведении крупных спортмероприятий в России
Путин отметил, что с подобными проблемами сталкиваются все страны, приведя в пример велоспорт.
"В гостиницах ловят с этим допингом, на трассах. Чего только нет. Во всех странах <…> Здесь мне кажется, что, к сожалению, спортивные чиновники не смогли противостоять политическому давлению", — заявил глава государства.
Он также прокомментировал ситуацию с запретом на флаг и гимн России на крупных соревнованиях.
"Вот мы говорим про отсутствие российского флага. Да, лучше бы он был. Но на форме наших спортсменов значок Российского олимпийского комитета с российским триколором. Ну и что? Музыка Чайковского им нравится больше, чем музыка Александрова? Ну не знаю, пусть слушают музыку Чайковского", — сказал Путин.
Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Тем не менее на Олимпиаде в Токио атлетам разрешили использовать цвета российского флага на форме.
 
СпортОлимпийские игрыЧайковскийАлександровВладимир Путин
 
 
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