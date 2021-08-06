https://ria.ru/20210806/spasenie-1744600712.html

IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь

IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь - РИА Новости, 06.08.2021

IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь

В жизни могут возникнуть ситуации, когда смартфон без лишнего преувеличения может спасти вам жизнь. Поэтому было бы неплохо завести в нем несколько важных... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T03:15

2021-08-06T03:15

2021-08-06T03:15

общество

технологии

здоровье

смартфоны

россия

павел мясоедов

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В жизни могут возникнуть ситуации, когда смартфон без лишнего преувеличения может спасти вам жизнь. Поэтому было бы неплохо завести в нем несколько важных приложений, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Он делит их на три категории: справочно-информационные, медицинские и для путешествий. Так, в местах, где нет стабильной сотовой связи и интернета, может понадобиться компас или карта. В экстренных ситуациях, в том числе бытовых (например, во время пожара или утечки ртути из сломанного градусника), хорошо иметь под рукой инструкцию для действий, которые помогут не растеряться.Мясоедов выделяет как самую важную категорию медицинские приложения. Некоторые из них могут помочь с диагностикой самочувствия, другие помогают следить за графиком приема лекарств, третьи можно назвать мобильной лабораторией, которая следит за температурой тела, например, или ритмом сердца.

https://ria.ru/20210801/smartfon-1743813674.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, здоровье, смартфоны, россия, павел мясоедов