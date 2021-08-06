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IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь - РИА Новости, 06.08.2021
IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
В жизни могут возникнуть ситуации, когда смартфон без лишнего преувеличения может спасти вам жизнь. Поэтому было бы неплохо завести в нем несколько важных... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T03:15
2021-08-06T03:15
общество
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смартфоны
россия
павел мясоедов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В жизни могут возникнуть ситуации, когда смартфон без лишнего преувеличения может спасти вам жизнь. Поэтому было бы неплохо завести в нем несколько важных приложений, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Он делит их на три категории: справочно-информационные, медицинские и для путешествий. Так, в местах, где нет стабильной сотовой связи и интернета, может понадобиться компас или карта. В экстренных ситуациях, в том числе бытовых (например, во время пожара или утечки ртути из сломанного градусника), хорошо иметь под рукой инструкцию для действий, которые помогут не растеряться.Мясоедов выделяет как самую важную категорию медицинские приложения. Некоторые из них могут помочь с диагностикой самочувствия, другие помогают следить за графиком приема лекарств, третьи можно назвать мобильной лабораторией, которая следит за температурой тела, например, или ритмом сердца.
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общество, технологии, здоровье, смартфоны, россия, павел мясоедов
03:15 06.08.2021
 

IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В жизни могут возникнуть ситуации, когда смартфон без лишнего преувеличения может спасти вам жизнь. Поэтому было бы неплохо завести в нем несколько важных приложений, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

"Самое важное помнить о необходимости заблаговременно устанавливать подобное ПО, особенно если планируется дальняя поездка или насыщенное мероприятие. Благодаря техническим возможностям современных устройств, приложения занимают незначительную часть внутренней памяти и могут функционировать одновременно", — отмечает эксперт.

Он делит их на три категории: справочно-информационные, медицинские и для путешествий. Так, в местах, где нет стабильной сотовой связи и интернета, может понадобиться компас или карта. В экстренных ситуациях, в том числе бытовых (например, во время пожара или утечки ртути из сломанного градусника), хорошо иметь под рукой инструкцию для действий, которые помогут не растеряться.
Мясоедов выделяет как самую важную категорию медицинские приложения. Некоторые из них могут помочь с диагностикой самочувствия, другие помогают следить за графиком приема лекарств, третьи можно назвать мобильной лабораторией, которая следит за температурой тела, например, или ритмом сердца.
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