https://ria.ru/20210806/soyuz-1744601593.html

Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Куру

Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Куру - РИА Новости, 06.08.2021

Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Куру

Очередной пуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечается в конце ноября, еще один старт ожидается перед Новым годом,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T01:05

2021-08-06T01:05

2021-08-06T01:05

наука

москва

французская гвиана

союз

космос - риа наука

oneweb

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586024224_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_45a77a54111621dc39d42c7987427575.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Очередной пуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечается в конце ноября, еще один старт ожидается перед Новым годом, но его могут отложить на 2022 год, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.По его словам, еще один старт "Союза-СТ" намечается на 29 декабря с 34 британскими спутниками связи OneWeb, однако его могут отложить на январь 2022 года.Другой источник подтвердил данную информацию, добавив, что первоначально первыми в ноябре должны были лететь спутники OneWeb, а запуск аппаратов Galileo планировался в декабре.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

https://ria.ru/20210803/peresild-1744214930.html

москва

французская гвиана

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, французская гвиана, союз, космос - риа наука, oneweb, россия