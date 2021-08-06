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Наука
https://ria.ru/20210806/soyuz-1744601593.html
Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Куру
Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Куру - РИА Новости, 06.08.2021
Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Куру
Очередной пуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечается в конце ноября, еще один старт ожидается перед Новым годом,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T01:05
2021-08-06T01:05
наука
москва
французская гвиана
союз
космос - риа наука
oneweb
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Очередной пуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечается в конце ноября, еще один старт ожидается перед Новым годом, но его могут отложить на 2022 год, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.По его словам, еще один старт "Союза-СТ" намечается на 29 декабря с 34 британскими спутниками связи OneWeb, однако его могут отложить на январь 2022 года.Другой источник подтвердил данную информацию, добавив, что первоначально первыми в ноябре должны были лететь спутники OneWeb, а запуск аппаратов Galileo планировался в декабре.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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французская гвиана
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москва, французская гвиана, союз, космос - риа наука, oneweb, россия
01:05 06.08.2021
 
Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Куру

Источники сообщили, что следующий пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру планируется в конце ноября

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Очередной пуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечается в конце ноября, еще один старт ожидается перед Новым годом, но его могут отложить на 2022 год, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
"На 23 ноября из Гвианского космического центра планируется запуск двух европейских навигационных спутников Galileo ракетой "Союз-СТ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще один старт "Союза-СТ" намечается на 29 декабря с 34 британскими спутниками связи OneWeb, однако его могут отложить на январь 2022 года.
Другой источник подтвердил данную информацию, добавив, что первоначально первыми в ноябре должны были лететь спутники OneWeb, а запуск аппаратов Galileo планировался в декабре.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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