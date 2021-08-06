https://ria.ru/20210806/sobaka-1744710206.html

Жительница Калининграда выкинула собаку из окна из-за съеденных денег

Жительница Калининграда выкинула собаку из окна из-за съеденных денег - РИА Новости, 06.08.2021

Жительница Калининграда выкинула собаку из окна из-за съеденных денег

Жительница Калининграда выкинула из окна пятого этажа собаку за то, что та съела пятитысячную купюру, возбуждено дело о жестоком обращении с животными, сообщили РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:55

2021-08-06T15:55

2021-08-06T15:55

происшествия

калининград

умвд по калининградской области

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КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Жительница Калининграда выкинула из окна пятого этажа собаку за то, что та съела пятитысячную купюру, возбуждено дело о жестоком обращении с животными, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.Участковые уполномоченные полиции установили, что в середине июля 45-летняя женщина выбросила собаку породы китайская хохлатая из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в поселке Прибрежный на окраине Калининграда. Выяснилось, что собака принадлежит сестре подозреваемой - сама владелица живет на съёмной квартире, где держать животных запрещено."В день инцидента подозреваемая обнаружила, что собака съела пятитысячную купюру и в порыве ярости швырнула животное в окно. Собака погибла на месте. Дознавателем ОМВД России по Московскому району Калининграда в отношении жительницы посёлка Прибрежный возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным", - рассказали в полиции.В УМВД отметили, что максимальное наказание по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животным) предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.

https://ria.ru/20210806/sobaka-1744705547.html

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