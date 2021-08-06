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Жительница Калининграда выкинула собаку из окна из-за съеденных денег
Жительница Калининграда выкинула собаку из окна из-за съеденных денег - РИА Новости, 06.08.2021
Жительница Калининграда выкинула собаку из окна из-за съеденных денег
Жительница Калининграда выкинула из окна пятого этажа собаку за то, что та съела пятитысячную купюру, возбуждено дело о жестоком обращении с животными, сообщили РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:55
2021-08-06T15:55
происшествия
калининград
умвд по калининградской области
россия
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КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Жительница Калининграда выкинула из окна пятого этажа собаку за то, что та съела пятитысячную купюру, возбуждено дело о жестоком обращении с животными, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.Участковые уполномоченные полиции установили, что в середине июля 45-летняя женщина выбросила собаку породы китайская хохлатая из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в поселке Прибрежный на окраине Калининграда. Выяснилось, что собака принадлежит сестре подозреваемой - сама владелица живет на съёмной квартире, где держать животных запрещено."В день инцидента подозреваемая обнаружила, что собака съела пятитысячную купюру и в порыве ярости швырнула животное в окно. Собака погибла на месте. Дознавателем ОМВД России по Московскому району Калининграда в отношении жительницы посёлка Прибрежный возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным", - рассказали в полиции.В УМВД отметили, что максимальное наказание по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животным) предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.
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происшествия, калининград, умвд по калининградской области, россия
15:55 06.08.2021
 
Жительница Калининграда выкинула собаку из окна из-за съеденных денег

Полиция завела дело на жительницу Калининграда, выбросившую собаку из окна из-за съеденнных денег

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Жительница Калининграда выкинула из окна пятого этажа собаку за то, что та съела пятитысячную купюру, возбуждено дело о жестоком обращении с животными, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Участковые уполномоченные полиции установили, что в середине июля 45-летняя женщина выбросила собаку породы китайская хохлатая из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в поселке Прибрежный на окраине Калининграда. Выяснилось, что собака принадлежит сестре подозреваемой - сама владелица живет на съёмной квартире, где держать животных запрещено.
"В день инцидента подозреваемая обнаружила, что собака съела пятитысячную купюру и в порыве ярости швырнула животное в окно. Собака погибла на месте. Дознавателем ОМВД России по Московскому району Калининграда в отношении жительницы посёлка Прибрежный возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным", - рассказали в полиции.
В УМВД отметили, что максимальное наказание по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животным) предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 15:37
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