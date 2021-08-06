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В Тольятти возбудили дело против мужчины, выкинувшего собаку в мусоропровод
В Тольятти возбудили дело против мужчины, выкинувшего собаку в мусоропровод - РИА Новости, 06.08.2021
В Тольятти возбудили дело против мужчины, выкинувшего собаку в мусоропровод
Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти, жестоко избившего собаку и выкинувшего ее в мусоропровод, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:37
2021-08-06T15:37
происшествия
тольятти
самарская область
гумвд по самарской области
россия
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти, жестоко избившего собаку и выкинувшего ее в мусоропровод, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.По информации ведомства, ранее в соцсетях появилась информация о том, что житель Тольятти жестоко избил чужую собаку. По данному факту полиция начала проверку. В результате сотрудниками правоохранительных органов был установлен мужчина, о котором шла речь в публикации, его доставили в отдел полиции. В ходе опроса мужчина пояснил, что вместе с семьей во дворе дома выгуливал свою собаку. Когда они собрались уходить домой, к ним подбежала чужая, потерявшаяся собака, которую семья решила забрать к себе.По словам подозреваемого, уже в квартире собака укусила за палец его жену, на что он отреагировал агрессивно, избил животное железным прутом, а затем выбросил в мусоропровод. Соседи, ставшие очевидцами произошедшего, доставили раненую собаку в ветклинику, где ей была оказана помощь. Хозяйка пострадавшего животного в свою очередь обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности мужчину, избившего ее собаку."Отделом дознания ОП №22 управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Уточняется, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, подозреваемый полностью признал свою вину.
https://ria.ru/20210804/delo-1744327195.html
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происшествия, тольятти, самарская область, гумвд по самарской области, россия
15:37 06.08.2021
 
В Тольятти возбудили дело против мужчины, выкинувшего собаку в мусоропровод

В Тольятти возбудили уголовное дело против мужчины, избившего и выкинувшего собаку в мусоропровод

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти, жестоко избившего собаку и выкинувшего ее в мусоропровод, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.
По информации ведомства, ранее в соцсетях появилась информация о том, что житель Тольятти жестоко избил чужую собаку. По данному факту полиция начала проверку. В результате сотрудниками правоохранительных органов был установлен мужчина, о котором шла речь в публикации, его доставили в отдел полиции. В ходе опроса мужчина пояснил, что вместе с семьей во дворе дома выгуливал свою собаку. Когда они собрались уходить домой, к ним подбежала чужая, потерявшаяся собака, которую семья решила забрать к себе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 13:26
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По словам подозреваемого, уже в квартире собака укусила за палец его жену, на что он отреагировал агрессивно, избил животное железным прутом, а затем выбросил в мусоропровод. Соседи, ставшие очевидцами произошедшего, доставили раненую собаку в ветклинику, где ей была оказана помощь. Хозяйка пострадавшего животного в свою очередь обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности мужчину, избившего ее собаку.
"Отделом дознания ОП №22 управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Уточняется, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, подозреваемый полностью признал свою вину.
Лабрадор - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
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ПроисшествияТольяттиСамарская областьГУМВД по Самарской областиРоссия
 
 
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