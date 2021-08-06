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СК проверит Минздрав Башкирии после смерти 96-летнего ветерана
СК проверит Минздрав Башкирии после смерти 96-летнего ветерана - РИА Новости, 06.08.2021
СК проверит Минздрав Башкирии после смерти 96-летнего ветерана
Следователи проверят Минздрав и Росздравнадзор Башкирии после смерти 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому отказали в госпитализации,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:53
2021-08-06T19:53
2021-08-06T20:46
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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УФА, 6 авг — РИА Новости. Следователи проверят Минздрав и Росздравнадзор Башкирии после смерти 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому отказали в госпитализации, сообщило СУ СК по региону.Как писали местные СМИ, скорая помощь приехала на вызов к пожилому мужчине, которому стало плохо у себя дома. Медики решили не везти его в больницу, впоследствии ветеран скончался."Истребуется необходимая документация, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, инициированы проверки в Министерстве здравоохранения республики и в региональном управлении Росздравнадзора", — сообщили в Следственном комитете.Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия
19:53 06.08.2021 (обновлено: 20:46 06.08.2021)
СК проверит Минздрав Башкирии после смерти 96-летнего ветерана
СК проверит Минздрав и Росздравнадзор Башкирии после смерти 96-летнего ветерана войны