https://ria.ru/20210806/sk-1744764725.html

СК проверит Минздрав Башкирии после смерти 96-летнего ветерана

СК проверит Минздрав Башкирии после смерти 96-летнего ветерана - РИА Новости, 06.08.2021

СК проверит Минздрав Башкирии после смерти 96-летнего ветерана

Следователи проверят Минздрав и Росздравнадзор Башкирии после смерти 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому отказали в госпитализации,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:53

2021-08-06T19:53

2021-08-06T20:46

происшествия

уфа

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

россия

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УФА, 6 авг — РИА Новости. Следователи проверят Минздрав и Росздравнадзор Башкирии после смерти 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому отказали в госпитализации, сообщило СУ СК по региону.Как писали местные СМИ, скорая помощь приехала на вызов к пожилому мужчине, которому стало плохо у себя дома. Медики решили не везти его в больницу, впоследствии ветеран скончался."Истребуется необходимая документация, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, инициированы проверки в Министерстве здравоохранения республики и в региональном управлении Росздравнадзора", — сообщили в Следственном комитете.Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20210721/rebenok-1742199815.html

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия