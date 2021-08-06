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Госдеп: проживающие в России семьи госслужащих США могут покинуть страну
Госдеп: проживающие в России семьи госслужащих США могут покинуть страну - РИА Новости, 06.08.2021
Госдеп: проживающие в России семьи госслужащих США могут покинуть страну
Госдеп США объявил, что члены семей американских госслужащих могут при желании покинуть Россию. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T02:16
2021-08-06T02:16
2021-08-06T11:54
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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Госдеп США объявил, что члены семей американских госслужащих могут при желании покинуть Россию.При этом в том же заявлении Госдеп сообщил, что сохранил рекомендацию американским гражданам не ездить в Россию.
https://ria.ru/20210803/gosdep-1744093870.html
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в мире, сша, государственный департамент сша, вашингтон, россия
02:16 06.08.2021 (обновлено: 11:54 06.08.2021)
Госдеп: проживающие в России семьи госслужащих США могут покинуть страну
Госдеп объявил, что проживающие в России семьи госслужащих США могут при желании покинуть страну