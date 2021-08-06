https://ria.ru/20210806/semi-1744603047.html

Госдеп: проживающие в России семьи госслужащих США могут покинуть страну

Госдеп: проживающие в России семьи госслужащих США могут покинуть страну - РИА Новости, 06.08.2021

Госдеп: проживающие в России семьи госслужащих США могут покинуть страну

Госдеп США объявил, что члены семей американских госслужащих могут при желании покинуть Россию. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T02:16

2021-08-06T02:16

2021-08-06T11:54

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сша

государственный департамент сша

вашингтон

россия

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ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Госдеп США объявил, что члены семей американских госслужащих могут при желании покинуть Россию.При этом в том же заявлении Госдеп сообщил, что сохранил рекомендацию американским гражданам не ездить в Россию.

https://ria.ru/20210803/gosdep-1744093870.html

сша

вашингтон

россия

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2021

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в мире, сша, государственный департамент сша, вашингтон, россия