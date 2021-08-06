https://ria.ru/20210806/sbor-1744600494.html

Стал известен потенциальный размер углеродного сбора ЕС для России

Стал известен потенциальный размер углеродного сбора ЕС для России - РИА Новости, 06.08.2021

Стал известен потенциальный размер углеродного сбора ЕС для России

Потенциальный размер углеродного сбора Евросоюза при сохранении структуры облагаемых отраслей для России составит от 1,8-3,4 миллиарда долларов в 2026 году до... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T00:35

2021-08-06T00:35

2021-08-06T01:16

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россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Потенциальный размер углеродного сбора Евросоюза при сохранении структуры облагаемых отраслей для России составит от 1,8-3,4 миллиарда долларов в 2026 году до 3,5-6,4 миллиарда долларов в 2030 году, говорится в прогнозе The Boston Consulting Group (BCG), попавшем в распоряжение РИА Новости.Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом комиссия предложила вводить постепенно с 2023 по 2026 год.При включении продуктов нефтепереработки и нефтехимии в механизм регулирования максимальная сумма сбора, по сообщению BCG, может увеличиться до 2,9-6,4 миллиарда долларов в 2026 году и до 5,5-11,7 миллиарда долларов в 2030 году.По словам управляющего директора и партнера BCG Антона Косача, под действие ТУР попадает определенный перечень отраслей, однако список еще не конечный. В частности, в него пока не попали продукты нефтепереработки и нефтехимии, однако могут там оказаться ближе к моменту внедрения механизма.Как скажется на российском экспортеЭксперты BCG заметили, что из-за ускорения энергоперехода в Евросоюзе и введением СВАМ прогнозируются изменения структуры экспорта России в странны интеграционного объединения, а также сокращение объема экспорта отдельных категорий товаров.При этом, отмечают специалисты, из уже включенных отраслей самый большой размер потенциальных выплат придется на сталелитейную отрасль — около 55 процентов углеродного сбора.Тем не менее в связи с высокими ценами на сталь относительная "ставка" ТУР для соответствующей отрасли может оказаться не такой высокой, как, например, для производителей удобрений и электроэнергии — их, предположительно ожидает сумма ТУР в размере 20-40 процентов от экспортной стоимости, подчеркнули эксперты."В список отраслей, включенных в CBAM попали электроэнергетика, производство стали и железа, алюминия, удобрений и цемента", — говорится также в сообщении.Однако, добавили специалисты, из этих отраслей менее актуальная для России — цементная, поскольку объемы экспорта этого товара в Евросоюз незначительны.Уточняется, что в предлагаемый механизм CBAM заложен потенциальный вычет для экспортеров, уплативших аналогичный углеродный сбор на территории своего государства. По мнению консультанта BCG Анны Кипоть, поскольку механизм взаимозачета пока не разработан, у России есть хорошая возможность укрепить международное взаимодействие на экспертном уровне в этой сфере."Однако прежде всего важно ускорить разработку внутреннего углеродного регулирования, которое может позволить России оставлять выплаты на территории страны, и в дальнейшем инвестировать в зеленые технологии", — уточнила Кипоть.Направления проактивных действийПомимо этого, эксперты BCG указали в прогнозе на ключевые направления проактивных действий для правительства России и российских компаний, связанные с введением трансграничного углеродного регулирования.В ключевые направления для правительства вошли: "обеспечение прозрачности" — разработка регуляторно-правовой базы стандартов измерения и отчетности по выбросам парниковых газов, а также механизмов по их снижению; "создание внутреннего механизма регулирования углеродного рынка" — регулирования выбросов через государственный углеродный налог либо российскую систему торговли эмиссиями.Также в списке значатся такие действия, как "внешняя синхронизация" — согласование системы регулирования с международными стандартами и внешнеторговыми партнерами, "поддержка стратегических отраслей" — субсидирование на первых этапах стратегических отраслей, привязанное к обязательствам по сокращению выбросов, а также "диверсификация экспорта".В числе ключевых направлений проактивных действий для российских компаний специалисты BCG выделили: "измерение воздействия" — внедрение инструментов и стандартов измерения и отчетности по углеродному следу компании, "определение стратегии декарбонизации", "ведение внутреннего учета на базе условных цен на углерод" и другие.Директор в московском офисе BCG Станислав Янкелевич пояснил, что контроль за выбросами CO2 на сегодняшний день становится обязательной мерой для всех компаний, находящихся на международных рынках. По мнению эксперта, российским экспортерам сейчас требуется определить самые подходящие для них инструменты фиксации и расчета выбросов, результаты которых бы признавали среди западных партнеров.

https://ria.ru/20210526/ekonalog-1733891521.html

https://ria.ru/20210726/nalog-1742953209.html

https://ria.ru/20210805/regulirovanie-1744490004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, еврокомиссия, россия