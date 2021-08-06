https://ria.ru/20210806/sanktsii-1744756044.html

Литва и Польша предложили расширить антибелорусские санкции

Литва и Польша предложили расширить антибелорусские санкции - РИА Новости, 06.08.2021

Литва и Польша предложили расширить антибелорусские санкции

Литва и Польша заявили о необходимости расширить антибелорусские санкции за содействие Минска нелегальной миграции, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:02

2021-08-06T19:02

2021-08-06T19:22

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ВАРШАВА, 6 авг – РИА Новости. Литва и Польша заявили о необходимости расширить антибелорусские санкции за содействие Минска нелегальной миграции, говорится в совместном заявлении премьер-министра Литовской Республики Ингриды Шимоните и премьер-министра Польской Республики Матеуша Моравецкого."Литва и Польша подчеркивают необходимость быстрого и решительного реагирования на действия белорусского режима и всех лиц, участвующих в организации и содействии контрабанде нелегальных мигрантов, в том числе путем расширения ограничительных мер ЕС на белорусский режим", - говорится в заявлении."Мы осуждаем использование режимом Лукашенко незаконной миграции в качестве оружия, направленного на оказание политического давления на ЕС и его отдельные государства-члены. Это еще раз демонстрирует циничный характер белорусского режима и доказывает необходимость быстрого реагирования и совместных действий ЕС для решения этой проблемы безопасности", - отметили премьеры.По их данным, "нет никаких признаков улучшения ситуации на восточной границе ЕС, а число нелегальных мигрантов, пересекающих границу с Белоруссией, продолжает расти и достигает нескольких сотен человек в день"."В этой беспрецедентной для нашего региона ситуации Литва и Польша призывают ЕС и его государства-члены к продолжению и увеличению срочной дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы в ее борьбе с последствиями преступных действий режима Лукашенко", - говорится в заявлении.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. По последним данным, с начала года более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС. Из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".В последнее время Польша столкнулась с увеличением числа нелегальных мигрантов на своей границе с Белоруссией. В четверг здесь был задержан 71 иностранец (23 мужчины, 15 женщин и 33 несовершеннолетних). У них не было при себе документов. Предположительно, все они являются гражданами Афганистана.В среду на этом же участке границы был задержан 61 нелегальный мигрант из Ирака, Ирана и Камеруна.

https://ria.ru/20210806/granitsa-1744691821.html

https://ria.ru/20210803/granitsa-1744235421.html

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в мире, литва, минск, польша