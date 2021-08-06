19:02 06.08.2021 (обновлено: 19:22 06.08.2021)
Литва и Польша предложили расширить антибелорусские санкции
Литва и Польша заявили о необходимости расширить антибелорусские санкции из-за кризиса на границе
© REUTERS / Janis LaizansСолдаты литовской армии устанавливают колючую проволоку на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 6 авг – РИА Новости. Литва и Польша заявили о необходимости расширить антибелорусские санкции за содействие Минска нелегальной миграции, говорится в совместном заявлении премьер-министра Литовской Республики Ингриды Шимоните и премьер-министра Польской Республики Матеуша Моравецкого.
"Литва и Польша подчеркивают необходимость быстрого и решительного реагирования на действия белорусского режима и всех лиц, участвующих в организации и содействии контрабанде нелегальных мигрантов, в том числе путем расширения ограничительных мер ЕС на белорусский режим", - говорится в заявлении.
"Мы осуждаем использование режимом Лукашенко незаконной миграции в качестве оружия, направленного на оказание политического давления на ЕС и его отдельные государства-члены. Это еще раз демонстрирует циничный характер белорусского режима и доказывает необходимость быстрого реагирования и совместных действий ЕС для решения этой проблемы безопасности", - отметили премьеры.
По их данным, "нет никаких признаков улучшения ситуации на восточной границе ЕС, а число нелегальных мигрантов, пересекающих границу с Белоруссией, продолжает расти и достигает нескольких сотен человек в день".
"В этой беспрецедентной для нашего региона ситуации Литва и Польша призывают ЕС и его государства-члены к продолжению и увеличению срочной дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы в ее борьбе с последствиями преступных действий режима Лукашенко", - говорится в заявлении.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. По последним данным, с начала года более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС. Из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
В последнее время Польша столкнулась с увеличением числа нелегальных мигрантов на своей границе с Белоруссией. В четверг здесь был задержан 71 иностранец (23 мужчины, 15 женщин и 33 несовершеннолетних). У них не было при себе документов. Предположительно, все они являются гражданами Афганистана.