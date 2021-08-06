На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
Прокуратура на Урале начала проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области проверяет информацию о возможной массовой гибели рыбы в реке Салда, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
"Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в средствах массовой информации о массовой гибели рыбы в реке Салда Нижнесалдинского района. К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству", - говорится в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий будут установлены предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность выше по течению реки Салда от места гибели рыбы, проанализирована информация предприятий о результатах проводимых лабораторных исследований качества сточных вод.
Природоохранная прокуратура совместно со специалистами Росрыболовства даст оценку соблюдению законодательства о сохранении водных биологических ресурсов, водного законодательства. По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.