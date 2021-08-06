Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/ryba-1744698720.html
На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда - РИА Новости, 06.08.2021
На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
Прокуратура в Свердловской области проверяет информацию о возможной массовой гибели рыбы в реке Салда, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:14
2021-08-06T15:14
происшествия
свердловская область
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области проверяет информацию о возможной массовой гибели рыбы в реке Салда, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.В ходе надзорных мероприятий будут установлены предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность выше по течению реки Салда от места гибели рыбы, проанализирована информация предприятий о результатах проводимых лабораторных исследований качества сточных вод.Природоохранная прокуратура совместно со специалистами Росрыболовства даст оценку соблюдению законодательства о сохранении водных биологических ресурсов, водного законодательства. По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210719/pchela-1741818418.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, свердловская область, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия
15:14 06.08.2021
 
На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда

Прокуратура на Урале начала проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области проверяет информацию о возможной массовой гибели рыбы в реке Салда, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
"Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в средствах массовой информации о массовой гибели рыбы в реке Салда Нижнесалдинского района. К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству", - говорится в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий будут установлены предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность выше по течению реки Салда от места гибели рыбы, проанализирована информация предприятий о результатах проводимых лабораторных исследований качества сточных вод.
Природоохранная прокуратура совместно со специалистами Росрыболовства даст оценку соблюдению законодательства о сохранении водных биологических ресурсов, водного законодательства. По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.
Пчела у ветки цветущего дерева мимозы в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 11:36
Россельхознадзор назвал возможную причину массовой гибели пчел в Башкирии
 
ПроисшествияСвердловская областьФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния