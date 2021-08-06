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На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда

На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда - РИА Новости, 06.08.2021

На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда

Прокуратура в Свердловской области проверяет информацию о возможной массовой гибели рыбы в реке Салда, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:14

2021-08-06T15:14

2021-08-06T15:14

происшествия

свердловская область

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области проверяет информацию о возможной массовой гибели рыбы в реке Салда, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.В ходе надзорных мероприятий будут установлены предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность выше по течению реки Салда от места гибели рыбы, проанализирована информация предприятий о результатах проводимых лабораторных исследований качества сточных вод.Природоохранная прокуратура совместно со специалистами Росрыболовства даст оценку соблюдению законодательства о сохранении водных биологических ресурсов, водного законодательства. По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210719/pchela-1741818418.html

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия