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Двух руферов задержали на крыше Эрмитажа в Петербурге
Двух руферов задержали на крыше Эрмитажа в Петербурге - РИА Новости, 06.08.2021
Двух руферов задержали на крыше Эрмитажа в Петербурге
Два руфера доставлены в полицию после задержания на крыше Государственного Эрмитажа ранним утром в пятницу, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:38
2021-08-06T16:38
происшествия
санкт-петербург
государственный эрмитаж
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Два руфера доставлены в полицию после задержания на крыше Государственного Эрмитажа ранним утром в пятницу, сообщает пресс-служба музея.Как информирует Эрмитаж, системой охранной сигнализации музея в 04.32 мск был выявлен факт проникновения двух человек на крышу Зимнего дворца. Маршрут их передвижения зафиксировала система видеонаблюдения."Информация о нарушителях незамедлительно была сообщена в дежурную часть войск национальной гвардии. Нарушители были задержаны в 4.43 сотрудниками службы музейной безопасности во взаимодействии с сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.Музей уточняет, что руферы были доставлены в полицию. Посторонних предметов после их визита не обнаружено.
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происшествия, санкт-петербург, государственный эрмитаж, россия
16:38 06.08.2021
 
Двух руферов задержали на крыше Эрмитажа в Петербурге

Пресс-служба Эрмитажа: двух руферов задержали на крыше музея в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Зимний дворец и Дворцовую площадь
Вид на Зимний дворец и Дворцовую площадь - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Два руфера доставлены в полицию после задержания на крыше Государственного Эрмитажа ранним утром в пятницу, сообщает пресс-служба музея.
Как информирует Эрмитаж, системой охранной сигнализации музея в 04.32 мск был выявлен факт проникновения двух человек на крышу Зимнего дворца. Маршрут их передвижения зафиксировала система видеонаблюдения.
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"Информация о нарушителях незамедлительно была сообщена в дежурную часть войск национальной гвардии. Нарушители были задержаны в 4.43 сотрудниками службы музейной безопасности во взаимодействии с сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
Музей уточняет, что руферы были доставлены в полицию. Посторонних предметов после их визита не обнаружено.
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