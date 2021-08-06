https://ria.ru/20210806/rufery-1744720283.html

Двух руферов задержали на крыше Эрмитажа в Петербурге

Двух руферов задержали на крыше Эрмитажа в Петербурге - РИА Новости, 06.08.2021

Двух руферов задержали на крыше Эрмитажа в Петербурге

Два руфера доставлены в полицию после задержания на крыше Государственного Эрмитажа ранним утром в пятницу, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:38

2021-08-06T16:38

2021-08-06T16:38

происшествия

санкт-петербург

государственный эрмитаж

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153259/82/1532598236_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_447c8a55e2f477c9bb24f46164307b14.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Два руфера доставлены в полицию после задержания на крыше Государственного Эрмитажа ранним утром в пятницу, сообщает пресс-служба музея.Как информирует Эрмитаж, системой охранной сигнализации музея в 04.32 мск был выявлен факт проникновения двух человек на крышу Зимнего дворца. Маршрут их передвижения зафиксировала система видеонаблюдения."Информация о нарушителях незамедлительно была сообщена в дежурную часть войск национальной гвардии. Нарушители были задержаны в 4.43 сотрудниками службы музейной безопасности во взаимодействии с сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.Музей уточняет, что руферы были доставлены в полицию. Посторонних предметов после их визита не обнаружено.

https://ria.ru/20210806/ograblenie-1744665955.html

https://ria.ru/20210806/nasilie-1744655103.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, государственный эрмитаж, россия