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В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 06.08.2021
В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
Авария с девятью автомобилями на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области произошла из-за нарушения правил движения водителем грузовика, сообщил... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:19
2021-08-06T15:24
происшествия
ростовская область
аксайский район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Авария с девятью автомобилями на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области произошла из-за нарушения правил движения водителем грузовика, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по области.Авария произошла в пятницу днем на 1070 километре М-4 "Дон". Столкнулись девять автомобилей - два грузовых и семь легковых. В результате аварии погибли четыре человека, еще пять пострадали."По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузового автомобиля безопасной дистанции", - сказал представитель ведомства.Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры области, в связи с ДТП ведомством организована проверка. "На место незамедлительно выехал заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района", - добавил он.
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происшествия, ростовская область, аксайский район, россия
15:19 06.08.2021 (обновлено: 15:24 06.08.2021)
 
В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области

ГИБДД: авария на трассе М-4 "Дон" произошла из-за несоблюдения водителем грузовика дистанции

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Авария с девятью автомобилями на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области произошла из-за нарушения правил движения водителем грузовика, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по области.
Авария произошла в пятницу днем на 1070 километре М-4 "Дон". Столкнулись девять автомобилей - два грузовых и семь легковых. В результате аварии погибли четыре человека, еще пять пострадали.
"По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузового автомобиля безопасной дистанции", - сказал представитель ведомства.
Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры области, в связи с ДТП ведомством организована проверка. "На место незамедлительно выехал заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района", - добавил он.
 
ПроисшествияРостовская областьАксайский районРоссия
 
 
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