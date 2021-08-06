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В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области

В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 06.08.2021

В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области

Авария с девятью автомобилями на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области произошла из-за нарушения правил движения водителем грузовика, сообщил... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:19

2021-08-06T15:19

2021-08-06T15:24

происшествия

ростовская область

аксайский район

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Авария с девятью автомобилями на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области произошла из-за нарушения правил движения водителем грузовика, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по области.Авария произошла в пятницу днем на 1070 километре М-4 "Дон". Столкнулись девять автомобилей - два грузовых и семь легковых. В результате аварии погибли четыре человека, еще пять пострадали."По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузового автомобиля безопасной дистанции", - сказал представитель ведомства.Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры области, в связи с ДТП ведомством организована проверка. "На место незамедлительно выехал заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района", - добавил он.

ростовская область

аксайский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, аксайский район, россия