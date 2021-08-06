https://ria.ru/20210806/roskomnadzor-1744711281.html

Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Прилепина

Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Прилепина - РИА Новости, 06.08.2021

Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Прилепина

Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Захара Прилепина и разъяснить, почему соцсеть ввела ограничения, сообщили в федеральной службе. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:59

2021-08-06T15:59

2021-08-06T16:44

захар прилепин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

facebook

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Захара Прилепина и разъяснить, почему соцсеть ввела ограничения, сообщили в федеральной службе.Прилепин — писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".Он, в свою очередь, подал на соцсеть иск в Пресненский районный суд Москвы.В заявлении утверждается, что истец просит "признать недействительным отказ ответчиков от договора на использование сервисов Facebook Inc".

https://ria.ru/20210719/kprf-1741860417.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захар прилепин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, facebook, россия