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Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Прилепина
Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Прилепина - РИА Новости, 06.08.2021
Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Прилепина
Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Захара Прилепина и разъяснить, почему соцсеть ввела ограничения, сообщили в федеральной службе. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:59
2021-08-06T15:59
2021-08-06T16:44
захар прилепин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
facebook
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Захара Прилепина и разъяснить, почему соцсеть ввела ограничения, сообщили в федеральной службе.Прилепин — писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".Он, в свою очередь, подал на соцсеть иск в Пресненский районный суд Москвы.В заявлении утверждается, что истец просит "признать недействительным отказ ответчиков от договора на использование сервисов Facebook Inc".
https://ria.ru/20210719/kprf-1741860417.html
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захар прилепин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, facebook, россия
15:59 06.08.2021 (обновлено: 16:44 06.08.2021)
Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Прилепина
Роскомнадзор потребовал от Facebook снять все ограничения с аккаунта Захара Прилепина в Instagram