Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/rogozin-1744779657.html
Рогозин рассказал о закрытых от СМИ плакатах на заводе "Красмаш"
Рогозин рассказал о закрытых от СМИ плакатах на заводе "Красмаш" - РИА Новости, 06.08.2021
Рогозин рассказал о закрытых от СМИ плакатах на заводе "Красмаш"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, какие плакаты висят на предприятии "Красмаш" (входит в госкорпорацию), где изготавливают тяжелые стратегические... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T22:47
2021-08-06T23:08
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
сармат (ракета)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:51:3114:1802_1920x0_80_0_0_99f3b767c9a01241f941569661571f14.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, какие плакаты висят на предприятии "Красмаш" (входит в госкорпорацию), где изготавливают тяжелые стратегические межконтинентальные ракеты "Сармат"."Сегодня журналисты, сопровождавшие рабочую поездку министра обороны России Сергея Шойгу на наш красноярский машиностроительный завод "Красмаш", обратили внимание на один из плакатов на стене монтажно-испытательного корпуса - "Сармату виза не нужна", - написал Рогозин в своем Telegram.Помимо того, на предприятии, по его словам, в закрытых от СМИ корпусах "Красмаша" висят плакаты: "Не стесняйся своих комплексов. Особенно жидкостных", "Роскосмос - семья наша, Путин - наш Президент", "Бог на небе, Россия - на Земле", "Задания государственного оборонного заказа - выполним!" и некоторые другие."Коллектив "Красмаша" действительно бьется за "Сармат", понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков", - написал Рогозин.
https://ria.ru/20210730/rogozin-1743696760.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3bb127a31d7c48f62ee63b2116ee442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, сармат (ракета), россия
22:47 06.08.2021 (обновлено: 23:08 06.08.2021)
 
Рогозин рассказал о закрытых от СМИ плакатах на заводе "Красмаш"

Глава Роскосмоса Рогозин рассказал о закрытых от СМИ плакатах на предприятии-производителе "Сармата"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, какие плакаты висят на предприятии "Красмаш" (входит в госкорпорацию), где изготавливают тяжелые стратегические межконтинентальные ракеты "Сармат".
"Сегодня журналисты, сопровождавшие рабочую поездку министра обороны России Сергея Шойгу на наш красноярский машиностроительный завод "Красмаш", обратили внимание на один из плакатов на стене монтажно-испытательного корпуса - "Сармату виза не нужна", - написал Рогозин в своем Telegram.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 19:44
Рогозин рассказал, когда определятся с планами по созданию новой станции
Помимо того, на предприятии, по его словам, в закрытых от СМИ корпусах "Красмаша" висят плакаты: "Не стесняйся своих комплексов. Особенно жидкостных", "Роскосмос - семья наша, Путин - наш Президент", "Бог на небе, Россия - на Земле", "Задания государственного оборонного заказа - выполним!" и некоторые другие.
"Коллектив "Красмаша" действительно бьется за "Сармат", понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков", - написал Рогозин.
 
Дмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаСармат (ракета)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния