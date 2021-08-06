https://ria.ru/20210806/rogozin-1744779657.html

Рогозин рассказал о закрытых от СМИ плакатах на заводе "Красмаш"

Рогозин рассказал о закрытых от СМИ плакатах на заводе "Красмаш" - РИА Новости, 06.08.2021

Рогозин рассказал о закрытых от СМИ плакатах на заводе "Красмаш"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, какие плакаты висят на предприятии "Красмаш" (входит в госкорпорацию), где изготавливают тяжелые стратегические... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T22:47

2021-08-06T22:47

2021-08-06T23:08

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

сармат (ракета)

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, какие плакаты висят на предприятии "Красмаш" (входит в госкорпорацию), где изготавливают тяжелые стратегические межконтинентальные ракеты "Сармат"."Сегодня журналисты, сопровождавшие рабочую поездку министра обороны России Сергея Шойгу на наш красноярский машиностроительный завод "Красмаш", обратили внимание на один из плакатов на стене монтажно-испытательного корпуса - "Сармату виза не нужна", - написал Рогозин в своем Telegram.Помимо того, на предприятии, по его словам, в закрытых от СМИ корпусах "Красмаша" висят плакаты: "Не стесняйся своих комплексов. Особенно жидкостных", "Роскосмос - семья наша, Путин - наш Президент", "Бог на небе, Россия - на Земле", "Задания государственного оборонного заказа - выполним!" и некоторые другие."Коллектив "Красмаша" действительно бьется за "Сармат", понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков", - написал Рогозин.

https://ria.ru/20210730/rogozin-1743696760.html

россия

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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, сармат (ракета), россия