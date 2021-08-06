https://ria.ru/20210806/renovatsiya-1744657075.html

В Москве с начала года сдали 42 дома по программе реновации

В Москве с начала года сдали 42 дома по программе реновации - РИА Новости, 06.08.2021

В Москве с начала года сдали 42 дома по программе реновации

В Москве с начала года сдали 42 дома по программе реновации общей площадью 624 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:27

2021-08-06T12:27

2021-08-06T12:39

программа реновации в москве

москва

программа реновации в москве

жилье

реновация

строительство

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 6 авг - РИА Недвижимость. В Москве с начала года сдали 42 дома по программе реновации общей площадью 624 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.В 2021 году в столице приступили к строительству 29 домов реновации площадью около 550 тысяч квадратных метров, указывается в сообщении.Как отмечается в сообщении, объемы ежегодно возводимого жилья по программе в ближайшие годы должны вырасти до 1 миллиона "квадратов" и более.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали около 130 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров.

https://realty.ria.ru/20210805/sobyanin-1744506132.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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