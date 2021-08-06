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Девятнадцать ракет выпустили по территории Израиля из Ливана
Девятнадцать ракет выпустили по территории Израиля из Ливана - РИА Новости, 06.08.2021
Девятнадцать ракет выпустили по территории Израиля из Ливана
По обновлённым данным, 19 ракет выпущены из Ливана по Израилю, три из них упали на территории Ливана, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Амнон... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:03
2021-08-06T14:03
2021-08-06T14:33
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. По обновлённым данным, 19 ракет выпущены из Ливана по Израилю, три из них упали на территории Ливана, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Амнон Шефлер."19 ракет были выпущены, три из них упали на территории Ливана, 16 пересекли границу с Израилем, из них десять были перехвачены", - сказал пресс-секретарь на брифинге.Он добавил, что армия Израиля "не заинтересована в эскалации, но не позволит совершать такие акты террора".Ранее в пятницу сообщалось, что сирены тревоги сработали на севере Израиля, второй раз за неделю. Тогда сообщалось, что более десяти ракет были выпущены с территории Ливана по территории Израиля, большинство из них были перехвачены. Армия Израиля в настоящее время наносит удары по источникам пусков в ЛиванеПресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен на данный момент обращения о пострадавших не поступали.
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в мире, ливан, израиль
14:03 06.08.2021 (обновлено: 14:33 06.08.2021)
Девятнадцать ракет выпустили по территории Израиля из Ливана
Пресс-секретарь армии обороны Израиля Шефлер: 19 ракет были выпущены по территории страны из Ливана
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости.
По обновлённым данным, 19 ракет выпущены из Ливана по Израилю
, три из них упали на территории Ливана
, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Амнон Шефлер.
"19 ракет были выпущены, три из них упали на территории Ливана, 16 пересекли границу с Израилем, из них десять были перехвачены", - сказал пресс-секретарь на брифинге.
Он добавил, что армия Израиля "не заинтересована в эскалации, но не позволит совершать такие акты террора".
Ранее в пятницу сообщалось, что сирены тревоги сработали на севере Израиля, второй раз за неделю. Тогда сообщалось, что более десяти ракет были выпущены с территории Ливана по территории Израиля, большинство из них были перехвачены. Армия Израиля в настоящее время наносит удары по источникам пусков в Ливане
Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен на данный момент обращения о пострадавших не поступали.