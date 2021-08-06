https://ria.ru/20210806/rakety-1744678889.html

Девятнадцать ракет выпустили по территории Израиля из Ливана

Девятнадцать ракет выпустили по территории Израиля из Ливана - РИА Новости, 06.08.2021

Девятнадцать ракет выпустили по территории Израиля из Ливана

По обновлённым данным, 19 ракет выпущены из Ливана по Израилю, три из них упали на территории Ливана, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Амнон... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:03

2021-08-06T14:03

2021-08-06T14:33

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ливан

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. По обновлённым данным, 19 ракет выпущены из Ливана по Израилю, три из них упали на территории Ливана, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Амнон Шефлер."19 ракет были выпущены, три из них упали на территории Ливана, 16 пересекли границу с Израилем, из них десять были перехвачены", - сказал пресс-секретарь на брифинге.Он добавил, что армия Израиля "не заинтересована в эскалации, но не позволит совершать такие акты террора".Ранее в пятницу сообщалось, что сирены тревоги сработали на севере Израиля, второй раз за неделю. Тогда сообщалось, что более десяти ракет были выпущены с территории Ливана по территории Израиля, большинство из них были перехвачены. Армия Израиля в настоящее время наносит удары по источникам пусков в ЛиванеПресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен на данный момент обращения о пострадавших не поступали.

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/izrail-1744358950.html

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в мире, ливан, израиль