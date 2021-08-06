https://ria.ru/20210806/rabochie-1744771206.html

Путин назвал рабочий класс политической силой

Путин назвал рабочий класс политической силой - РИА Новости, 06.08.2021

Путин назвал рабочий класс политической силой

Рабочий класс в России является политической силой, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:51

2021-08-06T20:51

2021-08-06T20:54

общество

владимир путин

россия

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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Рабочий класс в России является политической силой, считает президент РФ Владимир Путин."У нас еще давно это повелось. Все время говорили о том, что рабочий класс у нас - ведущая сила политическая. На самом деле это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется", - сказал он в ходе общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".Президент добавил, что сейчас наблюдается тенденция к "усложнению рабочих профессий", отметив, что современный рабочий практически не может эффективно функционировать без инженерных навыков.

https://ria.ru/20210806/prazdnik-1744768389.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, россия