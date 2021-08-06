https://ria.ru/20210806/rabochie-1744771206.html
Путин назвал рабочий класс политической силой
Путин назвал рабочий класс политической силой - РИА Новости, 06.08.2021
Путин назвал рабочий класс политической силой
Рабочий класс в России является политической силой, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:51
2021-08-06T20:51
2021-08-06T20:54
общество
владимир путин
россия
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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Рабочий класс в России является политической силой, считает президент РФ Владимир Путин."У нас еще давно это повелось. Все время говорили о том, что рабочий класс у нас - ведущая сила политическая. На самом деле это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется", - сказал он в ходе общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".Президент добавил, что сейчас наблюдается тенденция к "усложнению рабочих профессий", отметив, что современный рабочий практически не может эффективно функционировать без инженерных навыков.
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общество, владимир путин, россия
20:51 06.08.2021 (обновлено: 20:54 06.08.2021)
Путин назвал рабочий класс политической силой
Президент Путин назвал рабочий класс в России ведущей политической силой