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Правительство подготовило предложения по подключению газа внутри участков
Правительство подготовило предложения по подключению газа внутри участков - РИА Новости, 06.08.2021
Правительство подготовило предложения по подключению газа внутри участков
Правительство подготовило типовые предложения по подключению газа к домам внутри участков, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T22:14
2021-08-06T22:14
экономика
владимир путин
газпром
жкх
россия
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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг – РИА Новости. Правительство подготовило типовые предложения по подключению газа к домам внутри участков, сообщил президент России Владимир Путин.Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.Путин отметил, что речь идет о тех населенных пунктах, где уже есть труба."Вся работа внутри участка за счет собственника. Но и здесь правительство уже подготовило, приняло решение, по-моему. Для того чтобы минимизировать расходы, а здесь сразу цены, к сожалению, подскочили и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйств, (правительство) подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения", - сказал он во время общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".По его словам, это станет существенным подспорьем для осуществления газификации. Однако Путин отметил, что там, где трубы еще нет, работа будет идти в рамках региональных планов по газификации.Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах – крупная региональная компания.
https://ria.ru/20210806/gaz-1744690276.html
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экономика, владимир путин, газпром, жкх, россия
22:14 06.08.2021
 
Правительство подготовило предложения по подключению газа внутри участков

Президент Путин: Правительство подготовило предложения по подключению газа к домам внутри участков

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг – РИА Новости. Правительство подготовило типовые предложения по подключению газа к домам внутри участков, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.
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Путин отметил, что речь идет о тех населенных пунктах, где уже есть труба.
"Вся работа внутри участка за счет собственника. Но и здесь правительство уже подготовило, приняло решение, по-моему. Для того чтобы минимизировать расходы, а здесь сразу цены, к сожалению, подскочили и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйств, (правительство) подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения", - сказал он во время общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".
По его словам, это станет существенным подспорьем для осуществления газификации. Однако Путин отметил, что там, где трубы еще нет, работа будет идти в рамках региональных планов по газификации.
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Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах – крупная региональная компания.
 
ЭкономикаВладимир ПутинГазпромЖКХРоссия
 
 
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