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Путин объявил о повышении НДПИ для металлургической отрасли
Путин объявил о повышении НДПИ для металлургической отрасли - РИА Новости, 06.08.2021
Путин объявил о повышении НДПИ для металлургической отрасли
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) планируется повысить с 2022 года, это коснется металлургической отрасли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T21:31
2021-08-06T21:31
2021-08-06T23:46
владимир путин
россия
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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) планируется повысить с 2022 года, это коснется металлургической отрасли, заявил президент России Владимир Путин."Со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности", - сказал он во время общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".
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владимир путин, россия
21:31 06.08.2021 (обновлено: 23:46 06.08.2021)
Путин объявил о повышении НДПИ для металлургической отрасли
Президент России Путин анонсировал повышение НДПИ для металлургической отрасли с 2022 года