https://ria.ru/20210806/putin-1744774746.html

Путин объявил о повышении НДПИ для металлургической отрасли

Путин объявил о повышении НДПИ для металлургической отрасли - РИА Новости, 06.08.2021

Путин объявил о повышении НДПИ для металлургической отрасли

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) планируется повысить с 2022 года, это коснется металлургической отрасли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T21:31

2021-08-06T21:31

2021-08-06T23:46

владимир путин

россия

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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) планируется повысить с 2022 года, это коснется металлургической отрасли, заявил президент России Владимир Путин."Со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности", - сказал он во время общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".

https://ria.ru/20210806/putin-1744772583.html

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владимир путин, россия