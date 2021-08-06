https://ria.ru/20210806/putin-1744772583.html

Путин поручил принять меры по ограничению инфляции

Путин поручил принять меры по ограничению инфляции - РИА Новости, 06.08.2021

Путин поручил принять меры по ограничению инфляции

Власти должны принимать меры по ограничению инфляции, кабмин РФ наметил целый ряд системных мер по сдерживанию цен, ничего избыточного в этом нет, заявил... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T21:07

2021-08-06T21:07

2021-08-06T21:07

экономика

владимир путин

россия

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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг – РИА Новости. Власти должны принимать меры по ограничению инфляции, кабмин РФ наметил целый ряд системных мер по сдерживанию цен, ничего избыточного в этом нет, заявил президент России Владимир Путин."Можем ли мы внутри страны и должны ли мы предпринимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем. Правительство ввело повышенные пошлины на металлургическую промышленность, вывозные, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить именно в стройку... Поэтому правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны", - сказал он на встрече с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер"."И в целом это мера экономического характера. Ничего здесь избыточно административного нет. Я думаю, что это должно в целом влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительным образом влияет на нашу экономику", - добавил он.

https://ria.ru/20210806/putin-1744771315.html

россия

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2021

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экономика, владимир путин, россия