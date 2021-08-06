Путин поручил принять меры по ограничению инфляции
Президент России Путин: власти должны принимать меры по ограничению инфляции и делают это
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко
ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг – РИА Новости. Власти должны принимать меры по ограничению инфляции, кабмин РФ наметил целый ряд системных мер по сдерживанию цен, ничего избыточного в этом нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Можем ли мы внутри страны и должны ли мы предпринимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем. Правительство ввело повышенные пошлины на металлургическую промышленность, вывозные, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить именно в стройку... Поэтому правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны", - сказал он на встрече с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".
"И в целом это мера экономического характера. Ничего здесь избыточно административного нет. Я думаю, что это должно в целом влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительным образом влияет на нашу экономику", - добавил он.