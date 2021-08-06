20:53 06.08.2021 (обновлено: 21:19 06.08.2021)
Путин заявил о планах по снижению последствий инфляции на бизнес
Путин: у властей есть планы по снижению последствий индустриальной инфляции на бизнес
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. У российских властей есть планы снижения последствий индустриальной инфляции на бизнес, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, есть, конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".
Путин отметил, что в связи с пандемией во многих странах мира начали применять различные меры стимулирования экономического роста.
"В самых больших экономиках мира не придумали ничего лучше, как печатать деньги и вбрасывать их в экономику. В развитых экономиках восстановление идет быстрее, чем в развивающихся. И идет оно быстрее именно за счет того, что эти экономики, центральные банки кредитуют как бы свое производство", - сказал Путин.
Он добавил, что это ведет к инфляции.
"А инфляция - это рост цен. Соответствующим образом происходит и реагирование по отдельным отраслям, в том числе и в металлургической промышленности", - пояснил глава государства.
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