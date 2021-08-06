https://ria.ru/20210806/putin-1744771315.html

Путин заявил о планах по снижению последствий инфляции на бизнес

Путин заявил о планах по снижению последствий инфляции на бизнес - РИА Новости, 06.08.2021

Путин заявил о планах по снижению последствий инфляции на бизнес

У российских властей есть планы снижения последствий индустриальной инфляции на бизнес, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:53

2021-08-06T20:53

2021-08-06T21:19

экономика

владимир путин

россия

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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. У российских властей есть планы снижения последствий индустриальной инфляции на бизнес, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что в связи с пандемией во многих странах мира начали применять различные меры стимулирования экономического роста.Он добавил, что это ведет к инфляции."А инфляция - это рост цен. Соответствующим образом происходит и реагирование по отдельным отраслям, в том числе и в металлургической промышленности", - пояснил глава государства.

https://ria.ru/20210806/putin-1744771088.html

https://ria.ru/20210806/ipoteka-1744772864.html

россия

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экономика, владимир путин, россия