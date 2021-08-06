https://ria.ru/20210806/putin-1744771088.html

Рост инфляции в США отражается на всей мировой экономике, заявил Путин

Рост инфляции в США отражается на всей мировой экономике, заявил Путин - РИА Новости, 06.08.2021

Рост инфляции в США отражается на всей мировой экономике, заявил Путин

Рост инфляции в США отражается на всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:50

2021-08-06T20:50

2021-08-06T21:01

экономика

сша

владимир путин

россия

европа

цены на нефть

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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Рост инфляции в США отражается на всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин."В тех же Штатах - почему я о них говорю: не потому что хочется их "ущипнуть", совсем нет, а потому что это одна из крупнейших экономик мира, и все, что там происходит, влияет на экономику мировую в целом. Ну так вот, у них плановый показатель, не плановый, а целевой там был под 2% инфляции, а сейчас она 5,5, к 6 двигается. Это очень много для такой экономики как Штаты. Это отражается на всей мировой экономике", - сказал он в ходе общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".Примерно то же самое происходит и в Европе, добавил президент.

https://ria.ru/20210802/inflyatsiya-1743913293.html

сша

россия

европа

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2021

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экономика, сша, владимир путин, россия, европа, цены на нефть