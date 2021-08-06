https://ria.ru/20210806/putin-1744740089.html

Деятельность Путина одобряют 56,9 процента россиян, показал опрос

Деятельность Путина одобряют 56,9 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 06.08.2021

Деятельность Путина одобряют 56,9 процента россиян, показал опрос

Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 56,9% россиян, доверяют ему 61,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:54

2021-08-06T17:54

2021-08-06T18:03

общество

владимир путин

вциом

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 56,9% россиян, доверяют ему 61,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным ВЦИОМ, 61,4% респондентов доверяют Путину, недоверие к нему выразили 33,4% опрошенных.Кроме того, 56,9% одобряют деятельность Путина, а 32% не одобряют. Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 39,8% опрошенных (не одобряют – 20,3%), кабмина в целом – 34,5% (не одобряют - 32,3%).Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 26 июля по 1 августа 2021 года, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20210802/vybory-1743931555.html

россия

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общество, владимир путин, вциом, михаил мишустин, россия