17:54 06.08.2021 (обновлено: 18:03 06.08.2021)
Деятельность Путина одобряют 56,9 процента россиян, показал опрос
Исследование ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 56,9 процента россиян
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 56,9% россиян, доверяют ему 61,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным ВЦИОМ, 61,4% респондентов доверяют Путину, недоверие к нему выразили 33,4% опрошенных.
Кроме того, 56,9% одобряют деятельность Путина, а 32% не одобряют. Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 39,8% опрошенных (не одобряют – 20,3%), кабмина в целом – 34,5% (не одобряют - 32,3%).
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 26 июля по 1 августа 2021 года, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.