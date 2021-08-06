https://ria.ru/20210806/protest-1744618870.html

Китай выразил протест из-за меморандума США по Гонконгу

Китай выразил протест из-за меморандума США по Гонконгу - РИА Новости, 06.08.2021

Китай выразил протест из-за меморандума США по Гонконгу

Китай выступает против меморандума, предоставляющего право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга, это является открытым вмешательством... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T09:20

2021-08-06T09:20

2021-08-06T09:20

в мире

сша

китай

гонконг

джо байден

мид кнр

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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Китай выступает против меморандума, предоставляющего право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга, это является открытым вмешательством во внутренние дела КНР, говорится в заявлении канцелярии полномочного представителя МИД КНР в специальном административном районе Гонконг.Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, предоставляющий право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга, которым, по мнению американской администрации, может грозить преследование со стороны властей Китая. Байден также распорядился обеспечить гонконгцам возможность трудоустройства в США."Канцелярия МИД КНР в Гонконге выражает решительный протест и резкое осуждение в ответ на так называемый меморандум по Гонконгу правительства США, который очерняет закон о нацбезопасности Гонконга, открыто вмешивается в дела Гонконга и внутренние дела КНР, он грубо попирает международное право и основные нормы международных отношений", - говорится в заявлении.Отмечается, что разработка и принятие закона о национальной безопасности Гонконга и реформа избирательной системы специального административного района восстановили стабильность, укрепили верховенство закона, обеспечили защиту законных прав и интересов жителей Гонконга.В канцелярии подчеркнули, что закон о нацбезопасности направлен против небольшой группы антикитайских участников беспорядков в Гонконге, действия которых стали серьезной угрозой для нацбезопасности. Сообщается, за последний год правоохранительные органы Гонконга задержали 117 человек, подозреваемых в нарушении закона о нацбезопасности, и привлекли к уголовной ответственности 64 человека."Количество преступлений в Гонконге значительно снизилось, экономика и финансовый сектор продолжают сохранять устойчивость, доверие гонконгского общества к принципу "одна страна, две системы" укрепилось, большинство жителей Гонконга удовлетворены нынешней ситуацией", - указано в заявлении.Подчеркивается, что "подлые действия США вовсе не "забота" о Гонконге, а грубое вмешательство в его дела". "Гонконг — это китайский Гонконг, а его дела — это исключительно внутренние дела Китая. Китайское правительство непоколебимо в своей решимости противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга и внутренние дела КНР, в решимости защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития", - добавили в канцелярии.Давление на Пекин со стороны ряда западных стран из-за Гонконга усилилось после того, как закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня 2020 года. В законе обозначено наказание за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.

https://ria.ru/20210726/kitay-1742852534.html

https://ria.ru/20210724/ssha-1742709265.html

https://ria.ru/20210711/voyna-1740786157.html

https://ria.ru/20210715/svyaz-1741316893.html

сша

китай

гонконг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, гонконг, джо байден, мид кнр