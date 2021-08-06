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Китай выразил протест из-за меморандума США по Гонконгу
Китай выразил протест из-за меморандума США по Гонконгу - РИА Новости, 06.08.2021
Китай выразил протест из-за меморандума США по Гонконгу
Китай выступает против меморандума, предоставляющего право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга, это является открытым вмешательством... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:20
2021-08-06T09:20
2021-08-06T09:20
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Китай выступает против меморандума, предоставляющего право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга, это является открытым вмешательством во внутренние дела КНР, говорится в заявлении канцелярии полномочного представителя МИД КНР в специальном административном районе Гонконг.Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, предоставляющий право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга, которым, по мнению американской администрации, может грозить преследование со стороны властей Китая. Байден также распорядился обеспечить гонконгцам возможность трудоустройства в США."Канцелярия МИД КНР в Гонконге выражает решительный протест и резкое осуждение в ответ на так называемый меморандум по Гонконгу правительства США, который очерняет закон о нацбезопасности Гонконга, открыто вмешивается в дела Гонконга и внутренние дела КНР, он грубо попирает международное право и основные нормы международных отношений", - говорится в заявлении.Отмечается, что разработка и принятие закона о национальной безопасности Гонконга и реформа избирательной системы специального административного района восстановили стабильность, укрепили верховенство закона, обеспечили защиту законных прав и интересов жителей Гонконга.В канцелярии подчеркнули, что закон о нацбезопасности направлен против небольшой группы антикитайских участников беспорядков в Гонконге, действия которых стали серьезной угрозой для нацбезопасности. Сообщается, за последний год правоохранительные органы Гонконга задержали 117 человек, подозреваемых в нарушении закона о нацбезопасности, и привлекли к уголовной ответственности 64 человека."Количество преступлений в Гонконге значительно снизилось, экономика и финансовый сектор продолжают сохранять устойчивость, доверие гонконгского общества к принципу "одна страна, две системы" укрепилось, большинство жителей Гонконга удовлетворены нынешней ситуацией", - указано в заявлении.Подчеркивается, что "подлые действия США вовсе не "забота" о Гонконге, а грубое вмешательство в его дела". "Гонконг — это китайский Гонконг, а его дела — это исключительно внутренние дела Китая. Китайское правительство непоколебимо в своей решимости противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга и внутренние дела КНР, в решимости защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития", - добавили в канцелярии.Давление на Пекин со стороны ряда западных стран из-за Гонконга усилилось после того, как закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня 2020 года. В законе обозначено наказание за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.
https://ria.ru/20210726/kitay-1742852534.html
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в мире, сша, китай, гонконг, джо байден, мид кнр
Китай выразил протест из-за меморандума США по Гонконгу
Китай выразил протест из-за меморандума о праве временного убежища в США некоторым жителям Гонконга
ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Китай
выступает против меморандума, предоставляющего право временного убежища в США
отдельным категориям жителей Гонконга
, это является открытым вмешательством во внутренние дела КНР, говорится в заявлении канцелярии полномочного представителя МИД КНР
в специальном административном районе Гонконг.
Президент США Джо Байден
подписал в четверг указ, предоставляющий право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга, которым, по мнению американской администрации, может грозить преследование со стороны властей Китая. Байден также распорядился обеспечить гонконгцам возможность трудоустройства в США.
"Канцелярия МИД КНР в Гонконге выражает решительный протест и резкое осуждение в ответ на так называемый меморандум по Гонконгу правительства США, который очерняет закон о нацбезопасности Гонконга, открыто вмешивается в дела Гонконга и внутренние дела КНР, он грубо попирает международное право и основные нормы международных отношений", - говорится в заявлении.
Отмечается, что разработка и принятие закона о национальной безопасности Гонконга и реформа избирательной системы специального административного района восстановили стабильность, укрепили верховенство закона, обеспечили защиту законных прав и интересов жителей Гонконга.
В канцелярии подчеркнули, что закон о нацбезопасности направлен против небольшой группы антикитайских участников беспорядков в Гонконге, действия которых стали серьезной угрозой для нацбезопасности. Сообщается, за последний год правоохранительные органы Гонконга задержали 117 человек, подозреваемых в нарушении закона о нацбезопасности, и привлекли к уголовной ответственности 64 человека.
"Количество преступлений в Гонконге значительно снизилось, экономика и финансовый сектор продолжают сохранять устойчивость, доверие гонконгского общества к принципу "одна страна, две системы" укрепилось, большинство жителей Гонконга удовлетворены нынешней ситуацией", - указано в заявлении.
Подчеркивается, что "подлые действия США вовсе не "забота" о Гонконге, а грубое вмешательство в его дела". "Гонконг — это китайский Гонконг, а его дела — это исключительно внутренние дела Китая. Китайское правительство непоколебимо в своей решимости противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга и внутренние дела КНР, в решимости защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития", - добавили в канцелярии.
Давление на Пекин
со стороны ряда западных стран из-за Гонконга усилилось после того, как закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня 2020 года. В законе обозначено наказание за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.