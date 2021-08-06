https://ria.ru/20210806/probki-1744684654.html
Москвичам рассказали, как избежать "дачных" пробок
Москвичам рассказали, как избежать "дачных" пробок - РИА Новости, 06.08.2021
Москвичам рассказали, как избежать "дачных" пробок
Автомобилистам Москвы рекомендуют выезжать из города до 15.00 или после 20.00, к вечеру прогнозируются пробки до 7 баллов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:20
2021-08-06T14:20
2021-08-06T14:44
общество
москва
капотня
ленинградское шоссе (москва)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Автомобилистам Москвы рекомендуют выезжать из города до 15.00 или после 20.00, к вечеру прогнозируются пробки до 7 баллов, сообщается в Telegram-канале дептранса."На календаре пятница, а это значит самое время отправиться за город. Выезжать лучше всего до 15 или уже после 20. Сейчас движение в городе оценивается в 6 баллов, к вечеру прогнозируем 6-7 баллов", - говорится в сообщении.На данный момент пробки уже образовались на внутренней стороне МКАД от Шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от улицы Капотня до Липецкой улицы, на внешней стороне ТТК от Звенигородского шоссе до Ленинского проспекта."Плотно будет на "дачных" направлениях. Это Щелковское, Каширское, Варшавское и Ленинградское шоссе, Волгоградский и Рязанский проспект, Липецкая улица и шоссе Энтузиастов", - добавили в дептрансе.
https://ria.ru/20210626/probki-1738689683.html
москва
капотня
ленинградское шоссе (москва)
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общество, москва, капотня, ленинградское шоссе (москва)
14:20 06.08.2021 (обновлено: 14:44 06.08.2021)
Москвичам рассказали, как избежать "дачных" пробок
Дептранс Москвы посоветовал водителям выезжать из города до 15.00, чтобы избежать пробок