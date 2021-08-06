https://ria.ru/20210806/priznak-1744649850.html

Ученые назвали признак надвигающейся смерти

Ученые назвали признак надвигающейся смерти - РИА Новости, 06.08.2021

Ученые назвали признак надвигающейся смерти

Ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может сигнализировать о приближающейся смерти, пишет научный журнал The BMJ. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:01

2021-08-06T12:01

2021-08-06T12:16

открытия - риа наука

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может сигнализировать о приближающейся смерти, пишет научный журнал The BMJ.Исследование началось в конце XX века. Так, в период с 1985 по 1988 год французские и британские ученые изучали влияние социальных, поведенческих и биологических факторов на здоровье в долгосрочной перспективе. В нем приняли участие шесть тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет.Затем, в период с 2007 по 2016 год участникам трижды проводили оценку их двигательных функций. В рамках обследования учитывались такие факторы, как скорость при ходьбе, время, необходимое для подъема со стула, сила хвата, а также трудности в повседневной жизни, например, проблемы с одеванием, использованием туалета, приготовлением пищи и покупкой продуктов.Третий этап проходил в период до октября 2019 года. Тогда специалисты регистрировали количество смертей среди испытуемых.После анализа всех факторов эксперты установили, что у тех, кто испытывал сложности при ходьбе, риск смерти увеличивался на 22%, имел проблемы с силой хвата — на 15%, подъемом со стула — 14%, и на целых 30% у тех, кто отмечал трудности в повседневной жизни.Ученые также выяснили, что среди участников исследования, которые в последствии умерли, показатели времени подъема со стула были хуже за десять лет до смерти, собственная оценка двигательной функции – за семь лет, сложности в повседневной жизни – за четыре года.

https://ria.ru/20210726/dementsiya-1742871511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука