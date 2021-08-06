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Ученые назвали признак надвигающейся смерти
Ученые назвали признак надвигающейся смерти - РИА Новости, 06.08.2021
Ученые назвали признак надвигающейся смерти
Ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может сигнализировать о приближающейся смерти, пишет научный журнал The BMJ. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:01
2021-08-06T12:16
открытия - риа наука
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может сигнализировать о приближающейся смерти, пишет научный журнал The BMJ.Исследование началось в конце XX века. Так, в период с 1985 по 1988 год французские и британские ученые изучали влияние социальных, поведенческих и биологических факторов на здоровье в долгосрочной перспективе. В нем приняли участие шесть тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет.Затем, в период с 2007 по 2016 год участникам трижды проводили оценку их двигательных функций. В рамках обследования учитывались такие факторы, как скорость при ходьбе, время, необходимое для подъема со стула, сила хвата, а также трудности в повседневной жизни, например, проблемы с одеванием, использованием туалета, приготовлением пищи и покупкой продуктов.Третий этап проходил в период до октября 2019 года. Тогда специалисты регистрировали количество смертей среди испытуемых.После анализа всех факторов эксперты установили, что у тех, кто испытывал сложности при ходьбе, риск смерти увеличивался на 22%, имел проблемы с силой хвата — на 15%, подъемом со стула — 14%, и на целых 30% у тех, кто отмечал трудности в повседневной жизни.Ученые также выяснили, что среди участников исследования, которые в последствии умерли, показатели времени подъема со стула были хуже за десять лет до смерти, собственная оценка двигательной функции – за семь лет, сложности в повседневной жизни – за четыре года.
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открытия - риа наука
12:01 06.08.2021 (обновлено: 12:16 06.08.2021)
 
Ученые назвали признак надвигающейся смерти

The BMJ: ученые назвали ухудшение двигательных функций признаком надвигающейся смерти

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПожилой человек
Пожилой человек - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может сигнализировать о приближающейся смерти, пишет научный журнал The BMJ.
Исследование началось в конце XX века. Так, в период с 1985 по 1988 год французские и британские ученые изучали влияние социальных, поведенческих и биологических факторов на здоровье в долгосрочной перспективе. В нем приняли участие шесть тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет.
Затем, в период с 2007 по 2016 год участникам трижды проводили оценку их двигательных функций. В рамках обследования учитывались такие факторы, как скорость при ходьбе, время, необходимое для подъема со стула, сила хвата, а также трудности в повседневной жизни, например, проблемы с одеванием, использованием туалета, приготовлением пищи и покупкой продуктов.
Третий этап проходил в период до октября 2019 года. Тогда специалисты регистрировали количество смертей среди испытуемых.
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После анализа всех факторов эксперты установили, что у тех, кто испытывал сложности при ходьбе, риск смерти увеличивался на 22%, имел проблемы с силой хвата — на 15%, подъемом со стула — 14%, и на целых 30% у тех, кто отмечал трудности в повседневной жизни.
Ученые также выяснили, что среди участников исследования, которые в последствии умерли, показатели времени подъема со стула были хуже за десять лет до смерти, собственная оценка двигательной функции – за семь лет, сложности в повседневной жизни – за четыре года.
 
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