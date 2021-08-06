https://ria.ru/20210806/prigovor-1744644338.html
Экс-сотрудника ФБК* Ляскина приговорили к году ограничения свободы
Экс-сотрудника ФБК* Ляскина приговорили к году ограничения свободы - РИА Новости, 06.08.2021
Экс-сотрудника ФБК* Ляскина приговорили к году ограничения свободы
Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде года ограничения свободы бывшему сотруднику ФБК* Николая Ляскина за подстрекательства к нарушению... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:37
2021-08-06T11:37
2021-08-06T11:52
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
мария алехина
pussy riot
фонд борьбы с коррупцией
любовь соболь
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде года ограничения свободы бывшему сотруднику ФБК* Николая Ляскина за подстрекательства к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в суде.Как утверждает следствие, из-за призывов Ляскина и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".На Ляскина наложены следующие ограничения: не выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, не посещать массовые мероприятия, не выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также отмечаться три раза в месяц в инспекции.Представитель прокуратуры в ходе прений попросил суд назначить Ляскину два года ограничения свободы.В рамках этого дела суд приговорил во вторник бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы (обвинение просило два года). Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит являться в инспекцию трижды в месяц.Другими фигурантами дела являются брат Алексея Навального Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева.Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.** Организация признана в России иностранным агентом.
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, мария алехина, pussy riot, фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь, россия, альянс врачей, людмила штейн (депутат)
11:37 06.08.2021 (обновлено: 11:52 06.08.2021)
Экс-сотрудника ФБК* Ляскина приговорили к году ограничения свободы
Суд в Москве приговорил бывшего сотрудника ФБК* Ляскина к году ограничения свободы
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Преображенский суд Москвы
назначил наказание в виде года ограничения свободы бывшему сотруднику ФБК
* Николая Ляскина за подстрекательства к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в суде.
Как утверждает следствие, из-за призывов Ляскина и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
"Приговором Преображенского районного суда 6 августа Ляскин Н.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.33 ч.1 ст.236 УКРФ, ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", - сказала собеседница агентства.
На Ляскина наложены следующие ограничения: не выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, не посещать массовые мероприятия, не выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также отмечаться три раза в месяц в инспекции.
Представитель прокуратуры в ходе прений попросил суд назначить Ляскину два года ограничения свободы.
В рамках этого дела суд приговорил во вторник бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь
к полутора годам ограничения свободы (обвинение просило два года). Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области
, а также надлежит являться в инспекцию трижды в месяц.
Другими фигурантами дела являются брат Алексея Навального Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн
, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш
, участница Pussy Riot Мария Алехина
, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей
"** Анастасия Васильева.
Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России
23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.
** Организация признана в России иностранным агентом.