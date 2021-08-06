https://ria.ru/20210806/praktika-1745477660.html

Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях ЖКХ Москвы

Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях ЖКХ Москвы - РИА Новости, 12.08.2021

Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях ЖКХ Москвы

Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-06T14:35

2021-08-06T14:35

2021-08-12T14:07

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы."Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства столицы с начала года. Самые востребованные профессии: диспетчер, инженер-проектировщик, электро-газосварщик, инженер-энергетик и электромонтер", - говорится в сообщении.В Комплексе рассказали, что молодые кадры проходят стажировку в: АО "ОЭК", АО "МОСГАЗ", АО "Мосводоканал", ПАО "Россети Московский регион", ГБУ "Автомобильные дороги", ПАО "МОЭК" , ПАО "Мосэнерго"."Записаться на стажировку можно через отдел практики в вузах и на сайтах некоторых наших компаний. Кстати, с 2019 года мы приняли на работу почти 700 практикантов", - добавили в Комплексе. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва