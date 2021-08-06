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Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях ЖКХ Москвы
Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях ЖКХ Москвы - РИА Новости, 12.08.2021
Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях ЖКХ Москвы
Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-06T14:35
2021-08-12T14:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы."Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства столицы с начала года. Самые востребованные профессии: диспетчер, инженер-проектировщик, электро-газосварщик, инженер-энергетик и электромонтер", - говорится в сообщении.В Комплексе рассказали, что молодые кадры проходят стажировку в: АО "ОЭК", АО "МОСГАЗ", АО "Мосводоканал", ПАО "Россети Московский регион", ГБУ "Автомобильные дороги", ПАО "МОЭК" , ПАО "Мосэнерго"."Записаться на стажировку можно через отдел практики в вузах и на сайтах некоторых наших компаний. Кстати, с 2019 года мы приняли на работу почти 700 практикантов", - добавили в Комплексе. -0-
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москва
14:35 06.08.2021 (обновлено: 14:07 12.08.2021)
 

Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях ЖКХ Москвы

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.
"Более 1350 студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства столицы с начала года. Самые востребованные профессии: диспетчер, инженер-проектировщик, электро-газосварщик, инженер-энергетик и электромонтер", - говорится в сообщении.
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В Комплексе рассказали, что молодые кадры проходят стажировку в: АО "ОЭК", АО "МОСГАЗ", АО "Мосводоканал", ПАО "Россети Московский регион", ГБУ "Автомобильные дороги", ПАО "МОЭК" , ПАО "Мосэнерго".
"Записаться на стажировку можно через отдел практики в вузах и на сайтах некоторых наших компаний. Кстати, с 2019 года мы приняли на работу почти 700 практикантов", - добавили в Комплексе. -0-
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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