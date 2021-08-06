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В Петербурге в жилом доме произошел пожар
В Петербурге в жилом доме произошел пожар - РИА Новости, 06.08.2021
В Петербурге в жилом доме произошел пожар
Пожар произошел в жилом доме в Василеостровском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:59
2021-08-06T13:59
2021-08-06T14:23
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Василеостровском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."Шестого августа в 13.02 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, улица Железноводская, дом 13. По предварительной информации: в жилом доме происходит открытое горение из двух окон", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в 13.11 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен ранг пожара 1БИС. На ликвидации пожара работают 7 единиц техники и 29 человек личного состава.Здание было построено в 1909 году, являлось доходным домом.Пожар в жилом доме на Васильевском острове в Петербурге локализован, пострадал один человек, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."В 13.57 пожар локализован. Пострадал мужчина 1986 года рождения, эвакуирован из горящей квартиры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210805/pozhar-1744575332.html
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происшествия, санкт-петербург
13:59 06.08.2021 (обновлено: 14:23 06.08.2021)
В Петербурге в жилом доме произошел пожар
ГУМЧС: пожар произошел в жилом доме в Василеостровском районе Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости.
Пожар произошел в жилом доме в Василеостровском районе Петербурга
, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"Шестого августа в 13.02 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, улица Железноводская, дом 13. По предварительной информации: в жилом доме происходит открытое горение из двух окон", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в 13.11 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен ранг пожара 1БИС. На ликвидации пожара работают 7 единиц техники и 29 человек личного состава.
Здание было построено в 1909 году, являлось доходным домом.
Пожар в жилом доме на Васильевском острове
в Петербурге локализован, пострадал один человек, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В 13.57 пожар локализован. Пострадал мужчина 1986 года рождения, эвакуирован из горящей квартиры", - говорится в сообщении.