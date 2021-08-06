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Дым от пожаров в Якутии дошел до Красноярского края
Дым от пожаров в Якутии дошел до Красноярского края - РИА Новости, 06.08.2021
Дым от пожаров в Якутии дошел до Красноярского края
Дым от лесных пожаров в Якутии дошел почти в 90 населенных пунктов Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:04
2021-08-06T09:04
происшествия
богучанский район
красноярский край
таймыр
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
природные пожары в россии
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КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Якутии дошел почти в 90 населенных пунктов Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора региона.Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до Норильска, поселков Таймыра и Эвенкии."В 87 населенных пунктах Эвенкийского, Таймырского, Туруханского, Кежемского, Богучанского, Северо-Енисейского, Мотыгинского районов и в Норильске зафиксирована задымленность из-за лесных пожаров, действующих в Якутии. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан, связанных с ухудшением здоровья из-за задымленности, не поступало", - говорится в сообщении.По данным краевого Управления Роспотребнадзора, в пятницу в Богучанском районе организованы мониторинговые исследования атмосферного воздуха на содержание вредных загрязняющих веществ в связи с задымленностью от лесных пожаров."По результатам исследований 6 августа в Норильске и поселке Тура превышений гигиенических нормативов по содержанию углерода оксида, серы диоксида, азота диоксида... формальдегида, углерода (сажа) не зарегистрировано. В Норильске в одной пробе содержание РМ10 превышает гигиенический норматив в 10,8 раза, содержание РМ2.5 превышает гигиенический норматив в 1,8 раза, содержание взвешенных веществ превышает гигиенический норматив в 4,3 раза", - сообщает пресс-служба.В Якутии с начала сезона зарегистрировано более 1,3 тысячи лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров. В настоящее время здесь сохраняется 171 природный пожар, площадь, пройденная огнем, составила свыше 2 миллионов гектаров. Дым от якутских пожаров достиг поселков Красноярского края, Норильска, а также арктических научных станций.
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Лесные пожары в Якутии и Челябинской области
Лесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное. Люди вынуждены эвакуироваться, оставляя сгоревшие дома. Якутск окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы. От сухих гроз загорелись природные заповедники "Орлекминский" и "Ленские столбы". Гибнут краснокнижные растения и животные.
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происшествия, богучанский район, красноярский край, таймыр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии
09:04 06.08.2021
 
Дым от пожаров в Якутии дошел до Красноярского края

Дым от лесных пожаров в Якутии дошел почти в 90 населенных пунктов Красноярского края

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Якутии дошел почти в 90 населенных пунктов Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до Норильска, поселков Таймыра и Эвенкии.
"В 87 населенных пунктах Эвенкийского, Таймырского, Туруханского, Кежемского, Богучанского, Северо-Енисейского, Мотыгинского районов и в Норильске зафиксирована задымленность из-за лесных пожаров, действующих в Якутии. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан, связанных с ухудшением здоровья из-за задымленности, не поступало", - говорится в сообщении.
По данным краевого Управления Роспотребнадзора, в пятницу в Богучанском районе организованы мониторинговые исследования атмосферного воздуха на содержание вредных загрязняющих веществ в связи с задымленностью от лесных пожаров.
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"По результатам исследований 6 августа в Норильске и поселке Тура превышений гигиенических нормативов по содержанию углерода оксида, серы диоксида, азота диоксида... формальдегида, углерода (сажа) не зарегистрировано. В Норильске в одной пробе содержание РМ10 превышает гигиенический норматив в 10,8 раза, содержание РМ2.5 превышает гигиенический норматив в 1,8 раза, содержание взвешенных веществ превышает гигиенический норматив в 4,3 раза", - сообщает пресс-служба.
В Якутии с начала сезона зарегистрировано более 1,3 тысячи лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров. В настоящее время здесь сохраняется 171 природный пожар, площадь, пройденная огнем, составила свыше 2 миллионов гектаров. Дым от якутских пожаров достиг поселков Красноярского края, Норильска, а также арктических научных станций.
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ПроисшествияБогучанский районКрасноярский крайТаймырФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Природные пожары в России
 
 
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