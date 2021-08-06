https://ria.ru/20210806/pozhar-1744617160.html

Дым от пожаров в Якутии дошел до Красноярского края

Дым от пожаров в Якутии дошел до Красноярского края - РИА Новости, 06.08.2021

Дым от пожаров в Якутии дошел до Красноярского края

Дым от лесных пожаров в Якутии дошел почти в 90 населенных пунктов Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T09:04

2021-08-06T09:04

2021-08-06T09:04

происшествия

богучанский район

красноярский край

таймыр

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744196944_0:164:1618:1074_1920x0_80_0_0_183e5534fe2a743354d311655db2dff1.jpg

КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Якутии дошел почти в 90 населенных пунктов Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора региона.Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до Норильска, поселков Таймыра и Эвенкии."В 87 населенных пунктах Эвенкийского, Таймырского, Туруханского, Кежемского, Богучанского, Северо-Енисейского, Мотыгинского районов и в Норильске зафиксирована задымленность из-за лесных пожаров, действующих в Якутии. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан, связанных с ухудшением здоровья из-за задымленности, не поступало", - говорится в сообщении.По данным краевого Управления Роспотребнадзора, в пятницу в Богучанском районе организованы мониторинговые исследования атмосферного воздуха на содержание вредных загрязняющих веществ в связи с задымленностью от лесных пожаров."По результатам исследований 6 августа в Норильске и поселке Тура превышений гигиенических нормативов по содержанию углерода оксида, серы диоксида, азота диоксида... формальдегида, углерода (сажа) не зарегистрировано. В Норильске в одной пробе содержание РМ10 превышает гигиенический норматив в 10,8 раза, содержание РМ2.5 превышает гигиенический норматив в 1,8 раза, содержание взвешенных веществ превышает гигиенический норматив в 4,3 раза", - сообщает пресс-служба.В Якутии с начала сезона зарегистрировано более 1,3 тысячи лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров. В настоящее время здесь сохраняется 171 природный пожар, площадь, пройденная огнем, составила свыше 2 миллионов гектаров. Дым от якутских пожаров достиг поселков Красноярского края, Норильска, а также арктических научных станций.

https://ria.ru/20210805/pozhar-1744570225.html

https://ria.ru/20210803/mchs-1744248013.html

богучанский район

красноярский край

таймыр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лесные пожары в Якутии и Челябинской области Лесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное. Люди вынуждены эвакуироваться, оставляя сгоревшие дома. Якутск окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы. От сухих гроз загорелись природные заповедники "Орлекминский" и "Ленские столбы". Гибнут краснокнижные растения и животные. 2021-08-06T09:04 true PT2M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, богучанский район, красноярский край, таймыр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии