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Пожар в Калифорнии уничтожил город со 150-летней историей

Пожар в Калифорнии уничтожил город со 150-летней историей - РИА Новости, 06.08.2021

Пожар в Калифорнии уничтожил город со 150-летней историей

Лесной пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, ведущий свою историю со времен "золотой лихорадки", сообщает местный телеканал KXTV. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T01:47

2021-08-06T01:47

2021-08-06T09:52

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лесной пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, ведущий свою историю со времен "золотой лихорадки", сообщает местный телеканал KXTV.Пожар "Дикси" добрался до Гринвилла в ночь на четверг. "Город был уничтожен за два часа", - сказала телеканалу одна из жительниц.Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, среди других строений в городе сгорели заправка, бар и гостиница.Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века, когда Калифорния испытывала наплыв приезжих, привлеченных "золотой лихорадкой". В городе до сих пор оставались здания, построенные более 100 лет назад. По данным последней переписи, в городе проживало более 1,1 тысячи человек.По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, в настоящее время огонь "Дикси" уже охватил территорию в 278 тысяч акров (более 112,5 тысячи гектаров). Пожар уничтожил свыше 60 строений и угрожает еще более чем 12 тысячам. Уже удалось потушить 35% его площади, полностью справиться с пожаром планируется к 13 августа, говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html

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в мире, сша, калифорния