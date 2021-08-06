https://ria.ru/20210806/podrostok-1744607991.html
В Иркутской области подросток погиб от удара током
В Иркутской области подросток погиб от удара током - РИА Новости, 06.08.2021
В Иркутской области подросток погиб от удара током
Подросток погиб от удара током, когда собирал с товарищами металлолом и схватился за свисающий со столба провод, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T06:02
2021-08-06T06:02
2021-08-06T06:02
происшествия
иркутск
иркутская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150011/65/1500116538_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_2cdee625b07f500627d49a138a63bdbf.jpg
ИРКУТСК, 6 авг - РИА Новости. Подросток погиб от удара током, когда собирал с товарищами металлолом и схватился за свисающий со столба провод, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Трое подростков собирали лом черных и цветных металлов на территории бывшего совхоза в поселке Харик. "В какой-то момент 16-летний юноша залез на крышу трансформаторной будки и схватил свисающие со столба алюминиевые электрические провода, в результате чего получил удар током 10кВт. От полученных травм он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Будут допрошены сотрудники энергосбыта, должностные лица администрации поселка. Известно, что территория сдавалась в аренду юридическому лицу, указывает ведомство.
https://ria.ru/20210720/sk-1742080321.html
иркутск
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150011/65/1500116538_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_33ab7f2f8e4569941aaa7cfbf268b742.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, иркутская область, россия
В Иркутской области подросток погиб от удара током
В Иркутской области подросток погиб от удара током при сборе металлолома