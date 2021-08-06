https://ria.ru/20210806/podrostok-1744607991.html

В Иркутской области подросток погиб от удара током

В Иркутской области подросток погиб от удара током - РИА Новости, 06.08.2021

В Иркутской области подросток погиб от удара током

Подросток погиб от удара током, когда собирал с товарищами металлолом и схватился за свисающий со столба провод, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T06:02

2021-08-06T06:02

2021-08-06T06:02

происшествия

иркутск

иркутская область

россия

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ИРКУТСК, 6 авг - РИА Новости. Подросток погиб от удара током, когда собирал с товарищами металлолом и схватился за свисающий со столба провод, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Трое подростков собирали лом черных и цветных металлов на территории бывшего совхоза в поселке Харик. "В какой-то момент 16-летний юноша залез на крышу трансформаторной будки и схватил свисающие со столба алюминиевые электрические провода, в результате чего получил удар током 10кВт. От полученных травм он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Будут допрошены сотрудники энергосбыта, должностные лица администрации поселка. Известно, что территория сдавалась в аренду юридическому лицу, указывает ведомство.

https://ria.ru/20210720/sk-1742080321.html

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происшествия, иркутск, иркутская область, россия