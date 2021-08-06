https://ria.ru/20210806/podderzhka-1744692843.html

В Подмосковье рассказали о мерах поддержки для сельхозпроизводителей

В Подмосковье рассказали о мерах поддержки для сельхозпроизводителей - РИА Новости, 06.08.2021

В Подмосковье рассказали о мерах поддержки для сельхозпроизводителей

Среди планируемых мер поддержки для сельхозпроизводителей Подмосковья - государственные гранты, господдержка на проектирование систем мелиорации и возможность... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:58

2021-08-06T14:58

2021-08-06T14:58

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Среди планируемых мер поддержки для сельхозпроизводителей Подмосковья - государственные гранты, господдержка на проектирование систем мелиорации и возможность беспроцентного кредитования, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.В пятницу в Дмитровском городском округе Московской области проходит День картофельного поля, в котором принимают участие порядка тысячи специалистов. Организатором Дня картофельного поля выступает подмосковное предприятие "Дмитровские овощи" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Он отметил, что еще одна рассматриваемая мера поддержки - это культуртехника, уничтожение кустарников и лесов на сельхозземлях.Воскресенский подчеркнул, что в регионе на развитие своих ферм начинающие фермеры могут получить гранты от 3 до 5 миллионов рублей, а семейные - порядка 30 миллионов рублей. Также поддерживается производство молока, совместно с федеральными органами оказывается помощь хлебопекарной и мукомольной промышленности Подмосковья.

https://ria.ru/20210805/samokaty-1744512797.html

московская область (подмосковье)

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экономика, московская область (подмосковье)