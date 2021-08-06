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В Подмосковье рассказали о мерах поддержки для сельхозпроизводителей
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки для сельхозпроизводителей - РИА Новости, 06.08.2021
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки для сельхозпроизводителей
Среди планируемых мер поддержки для сельхозпроизводителей Подмосковья - государственные гранты, господдержка на проектирование систем мелиорации и возможность... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:58
2021-08-06T14:58
2021-08-06T14:58
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Среди планируемых мер поддержки для сельхозпроизводителей Подмосковья - государственные гранты, господдержка на проектирование систем мелиорации и возможность беспроцентного кредитования, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.В пятницу в Дмитровском городском округе Московской области проходит День картофельного поля, в котором принимают участие порядка тысячи специалистов. Организатором Дня картофельного поля выступает подмосковное предприятие "Дмитровские овощи" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Он отметил, что еще одна рассматриваемая мера поддержки - это культуртехника, уничтожение кустарников и лесов на сельхозземлях.Воскресенский подчеркнул, что в регионе на развитие своих ферм начинающие фермеры могут получить гранты от 3 до 5 миллионов рублей, а семейные - порядка 30 миллионов рублей. Также поддерживается производство молока, совместно с федеральными органами оказывается помощь хлебопекарной и мукомольной промышленности Подмосковья.
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экономика, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Среди планируемых мер поддержки для сельхозпроизводителей Подмосковья
- государственные гранты, господдержка на проектирование систем мелиорации и возможность беспроцентного кредитования, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
В пятницу в Дмитровском городском округе Московской области проходит День картофельного поля, в котором принимают участие порядка тысячи специалистов. Организатором Дня картофельного поля выступает подмосковное предприятие "Дмитровские овощи" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Из нового, что мы хотим внедрить - это государственная поддержка на проектирование систем мелиорации. Что мы сейчас имеем? Для того чтобы эту систему внедрить и получить господдержку сельхозтоваропроизводитель должен заказать проект. Стоимость проекта составляет порядка 10% от всех работ по мелиорации, и для многих это неподъемные суммы. Естественно, мы хотим такую поддержку оказывать", - сказал Воскресенский журналистам.
Он отметил, что еще одна рассматриваемая мера поддержки - это культуртехника, уничтожение кустарников и лесов на сельхозземлях.
"Достаточно большое количество сельхозземель в Московской области из-за того, что долгое время не использовались, обросли лесом. Сейчас мы на это даем по 10 тысяч (рублей) на гектар, но в общении с нашими коллегами мы поняли, что себестоимость этих процессов составляет 30-40. Естественно, министерство рассматривает возможность увеличение этой поддержки", - поделился министр.
Воскресенский подчеркнул, что в регионе на развитие своих ферм начинающие фермеры могут получить гранты от 3 до 5 миллионов рублей, а семейные - порядка 30 миллионов рублей. Также поддерживается производство молока, совместно с федеральными органами оказывается помощь хлебопекарной и мукомольной промышленности Подмосковья.
"И оплата краткосрочных кредитов в размере ставки рефинансирования на посевную. То есть фактически наши сельхозтоваропроизводители могут пользоваться кредитами беспроцентными", - сказал министр.