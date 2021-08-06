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Депутаты Вологодчины предложили увеличить поддержку аграриям
Депутаты Вологодчины предложили увеличить поддержку аграриям - РИА Новости, 06.08.2021
Депутаты Вологодчины предложили увеличить поддержку аграриям
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой увеличить поддержку аграриев региона на 200 миллионов рублей для частичного... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:26
2021-08-06T12:26
вологодская область
экономика
вологодская область
единая россия
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 6 авг – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой увеличить поддержку аграриев региона на 200 миллионов рублей для частичного финансирования покупки сельхозтехники, сообщил РИА Новости спикер парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.Инициатива была озвучена в рамках круглого стола, главной темой которого стала поддержка пострадавших от засухи хозяйств.Инициативу поддержал заместитель председателя комитета по аграрному комплексу и продовольствию Заксобрания области Владимир Жильцов, отметивший необходимость увеличить и финансирование на возмещение затрат на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов АПК.Спикер регионального парламента напомнил, что депутаты фракции "Единая Россия" уже обращались к главе региона с инициативой увеличить объем господдержки молочного и мясного животноводства в связи с ростом цен на корма и минеральные удобрения. Эта инициатива была поддержана - финансирование АПК на 2021 год было увеличено почти на 500 миллионов рублей.
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экономика, вологодская область, единая россия, андрей луценко
12:26 06.08.2021
 

Депутаты Вологодчины предложили увеличить поддержку аграриям

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 6 авг – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой увеличить поддержку аграриев региона на 200 миллионов рублей для частичного финансирования покупки сельхозтехники, сообщил РИА Новости спикер парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.
Инициатива была озвучена в рамках круглого стола, главной темой которого стала поддержка пострадавших от засухи хозяйств.
"Предлагаем увеличить объем средств на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники, машин и оборудования на 200 миллионов рублей. Сейчас износ техники в большинстве хозяйств очень высокий, поэтому такая поддержка необходима", - подчеркнул Андрей Луценко.
Инициативу поддержал заместитель председателя комитета по аграрному комплексу и продовольствию Заксобрания области Владимир Жильцов, отметивший необходимость увеличить и финансирование на возмещение затрат на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов АПК.
"Мы подготовим обращение от участников круглого стола на имя главы региона. Уверен, оно будет поддержано. Кроме того, сейчас одной из главных задач для депутатского корпуса будет отстаивание интересов аграриев и при формировании бюджета на 2022 год", - подчеркнул Луценко.
Спикер регионального парламента напомнил, что депутаты фракции "Единая Россия" уже обращались к главе региона с инициативой увеличить объем господдержки молочного и мясного животноводства в связи с ростом цен на корма и минеральные удобрения. Эта инициатива была поддержана - финансирование АПК на 2021 год было увеличено почти на 500 миллионов рублей.
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