https://ria.ru/20210806/podderzhka-1744656591.html

Депутаты Вологодчины предложили увеличить поддержку аграриям

Депутаты Вологодчины предложили увеличить поддержку аграриям - РИА Новости, 06.08.2021

Депутаты Вологодчины предложили увеличить поддержку аграриям

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой увеличить поддержку аграриев региона на 200 миллионов рублей для частичного... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:26

2021-08-06T12:26

2021-08-06T12:26

вологодская область

экономика

вологодская область

единая россия

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 6 авг – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой увеличить поддержку аграриев региона на 200 миллионов рублей для частичного финансирования покупки сельхозтехники, сообщил РИА Новости спикер парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.Инициатива была озвучена в рамках круглого стола, главной темой которого стала поддержка пострадавших от засухи хозяйств.Инициативу поддержал заместитель председателя комитета по аграрному комплексу и продовольствию Заксобрания области Владимир Жильцов, отметивший необходимость увеличить и финансирование на возмещение затрат на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов АПК.Спикер регионального парламента напомнил, что депутаты фракции "Единая Россия" уже обращались к главе региона с инициативой увеличить объем господдержки молочного и мясного животноводства в связи с ростом цен на корма и минеральные удобрения. Эта инициатива была поддержана - финансирование АПК на 2021 год было увеличено почти на 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210802/sayt-1744027804.html

вологодская область

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экономика, вологодская область, единая россия, андрей луценко