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МИД Молдавии пообещал помочь в поиске сбежавших из изолятора в Подмосковье
МИД Молдавии пообещал помочь в поиске сбежавших из изолятора в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2021
МИД Молдавии пообещал помочь в поиске сбежавших из изолятора в Подмосковье
МИД Молдавии пока не может подтвердить, что сбежавшие из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре являются гражданами республики, но готова помочь, если... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:26
2021-08-06T13:26
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
мид молдавии
россия
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
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КИШИНЕВ, 6 авг – РИА Новости. МИД Молдавии пока не может подтвердить, что сбежавшие из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре являются гражданами республики, но готова помочь, если российские правоохранители запросят помощи, заявил РИА Новости глава пресс-службы министерства Даниел Водэ.Ранее прокуратура Московской области сообщила, что пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. В СК РФ уточнили, что среди них есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, у остальных - статья о краже. Все пятеро заключенных являются уроженцами Молдавии, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Министерство иностранных дел Молдавии узнало о побеге уроженцев Молдавии из изолятора в Подмосковье от представителей прессы, пока мы не можем подтвердить, являются ли они гражданами Молдавии. Посольство Молдавии в России направило запрос по этому делу. Если будет необходимо, то молдавские правоохранители окажут российским коллегам содействие в поиске и задержании сбежавших лиц", - заявил Водэ."Колбасного короля" Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.Вскоре был задержан один из подозреваемых – Мавриди. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких людей в Москве и области.
https://ria.ru/20210806/pobeg-1744662905.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), мид молдавии, россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре
13:26 06.08.2021
 
МИД Молдавии пообещал помочь в поиске сбежавших из изолятора в Подмосковье

МИД Молдавии пообещал помочь в поиске пятерых подсудимых, сбежавших из ИВС в Истре

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре
Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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КИШИНЕВ, 6 авг – РИА Новости. МИД Молдавии пока не может подтвердить, что сбежавшие из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре являются гражданами республики, но готова помочь, если российские правоохранители запросят помощи, заявил РИА Новости глава пресс-службы министерства Даниел Водэ.
Ранее прокуратура Московской области сообщила, что пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. В СК РФ уточнили, что среди них есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, у остальных - статья о краже. Все пятеро заключенных являются уроженцами Молдавии, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Следственные действия в истринском ИВС
12:55
СК опубликовал видео с места побега из ИВС в Подмосковье
"Министерство иностранных дел Молдавии узнало о побеге уроженцев Молдавии из изолятора в Подмосковье от представителей прессы, пока мы не можем подтвердить, являются ли они гражданами Молдавии. Посольство Молдавии в России направило запрос по этому делу. Если будет необходимо, то молдавские правоохранители окажут российским коллегам содействие в поиске и задержании сбежавших лиц", - заявил Водэ.
"Колбасного короля" Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.
Вскоре был задержан один из подозреваемых – Мавриди. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких людей в Москве и области.
Кадр видео побега из ИВС города Истры, опубликованного IZ.ru
10:16
Уличные камеры сняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)МИД МолдавииРоссияВладимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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