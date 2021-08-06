https://ria.ru/20210806/pobeg-1744670804.html

МИД Молдавии пообещал помочь в поиске сбежавших из изолятора в Подмосковье

МИД Молдавии пообещал помочь в поиске сбежавших из изолятора в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2021

МИД Молдавии пообещал помочь в поиске сбежавших из изолятора в Подмосковье

МИД Молдавии пока не может подтвердить, что сбежавшие из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре являются гражданами республики, но готова помочь, если... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:26

2021-08-06T13:26

2021-08-06T13:26

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

следственный комитет россии (ск рф)

мид молдавии

россия

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

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КИШИНЕВ, 6 авг – РИА Новости. МИД Молдавии пока не может подтвердить, что сбежавшие из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре являются гражданами республики, но готова помочь, если российские правоохранители запросят помощи, заявил РИА Новости глава пресс-службы министерства Даниел Водэ.Ранее прокуратура Московской области сообщила, что пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. В СК РФ уточнили, что среди них есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, у остальных - статья о краже. Все пятеро заключенных являются уроженцами Молдавии, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Министерство иностранных дел Молдавии узнало о побеге уроженцев Молдавии из изолятора в Подмосковье от представителей прессы, пока мы не можем подтвердить, являются ли они гражданами Молдавии. Посольство Молдавии в России направило запрос по этому делу. Если будет необходимо, то молдавские правоохранители окажут российским коллегам содействие в поиске и задержании сбежавших лиц", - заявил Водэ."Колбасного короля" Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.Вскоре был задержан один из подозреваемых – Мавриди. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких людей в Москве и области.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744662905.html

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744626501.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), мид молдавии, россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре