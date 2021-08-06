МИД Молдавии пообещал помочь в поиске сбежавших из изолятора в Подмосковье
МИД Молдавии пообещал помочь в поиске пятерых подсудимых, сбежавших из ИВС в Истре
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре
КИШИНЕВ, 6 авг – РИА Новости. МИД Молдавии пока не может подтвердить, что сбежавшие из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре являются гражданами республики, но готова помочь, если российские правоохранители запросят помощи, заявил РИА Новости глава пресс-службы министерства Даниел Водэ.
Ранее прокуратура Московской области сообщила, что пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. В СК РФ уточнили, что среди них есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, у остальных - статья о краже. Все пятеро заключенных являются уроженцами Молдавии, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Министерство иностранных дел Молдавии узнало о побеге уроженцев Молдавии из изолятора в Подмосковье от представителей прессы, пока мы не можем подтвердить, являются ли они гражданами Молдавии. Посольство Молдавии в России направило запрос по этому делу. Если будет необходимо, то молдавские правоохранители окажут российским коллегам содействие в поиске и задержании сбежавших лиц", - заявил Водэ.
"Колбасного короля" Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.
Вскоре был задержан один из подозреваемых – Мавриди. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких людей в Москве и области.