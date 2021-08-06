https://ria.ru/20210806/pobeg-1744616339.html

Обвиняемый в убийстве "колбасного короля" был среди сбежавших из изолятора

Обвиняемый в убийстве "колбасного короля" был среди сбежавших из изолятора - РИА Новости, 06.08.2021

Обвиняемый в убийстве "колбасного короля" был среди сбежавших из изолятора

Среди сбежавших из ИВС в Подмосковье есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя, и четверо привлекаемых к ответственности за кражи, сообщила... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T08:50

2021-08-06T08:50

2021-08-06T11:03

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Среди сбежавших из ИВС в Подмосковье есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя, и четверо привлекаемых к ответственности за кражи, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.Она добавила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Вскоре был задержан один из подозреваемых – уроженец Средней Азии Александр Мавриди. При обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.Подсудимые сбежали с применением, предположительно, гаечного ключа, также сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."Шестого августа 2021 года около 4 часов утра из ИВС ОМВД России по городу Истре через спецприемник, с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС, предположительно гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек", - сказала Врадий.Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что пять подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье. В ходе проверки установят причины и обстоятельства побега, дадут оценку действиям ответственных должностных лиц. На месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.

https://ria.ru/20210601/pobeg-1735111690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дерзкий побег: из изолятора в Подмосковье сбежали заключенные Из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра сбежали пять человек. Один из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, остальные четверо проходят по делу о краже. 2021-08-06T08:50 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия, побег подсудимых из ивс в истре