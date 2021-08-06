08:50 06.08.2021 (обновлено: 11:03 06.08.2021)
Обвиняемый в убийстве "колбасного короля" был среди сбежавших из изолятора
СК: обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Маругова был среди сбежавших из изолятора в Истре
© Фото : @mosoblproc.ru/InstagramПрокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Среди сбежавших из ИВС в Подмосковье есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя, и четверо привлекаемых к ответственности за кражи, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
"Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи", - сказала Врадий.
Она добавила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Вскоре был задержан один из подозреваемых – уроженец Средней Азии Александр Мавриди. При обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.
"Шестого августа 2021 года около 4 часов утра из ИВС ОМВД России по городу Истре через спецприемник, с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС, предположительно гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек", - сказала Врадий.
Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что пять подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье. В ходе проверки установят причины и обстоятельства побега, дадут оценку действиям ответственных должностных лиц. На месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.