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Обвиняемый в убийстве "колбасного короля" был среди сбежавших из изолятора
Обвиняемый в убийстве "колбасного короля" был среди сбежавших из изолятора - РИА Новости, 06.08.2021
Обвиняемый в убийстве "колбасного короля" был среди сбежавших из изолятора
Среди сбежавших из ИВС в Подмосковье есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя, и четверо привлекаемых к ответственности за кражи, сообщила... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T08:50
2021-08-06T11:03
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Среди сбежавших из ИВС в Подмосковье есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя, и четверо привлекаемых к ответственности за кражи, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.Она добавила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Вскоре был задержан один из подозреваемых – уроженец Средней Азии Александр Мавриди. При обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.Подсудимые сбежали с применением, предположительно, гаечного ключа, также сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."Шестого августа 2021 года около 4 часов утра из ИВС ОМВД России по городу Истре через спецприемник, с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС, предположительно гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек", - сказала Врадий.Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что пять подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье. В ходе проверки установят причины и обстоятельства побега, дадут оценку действиям ответственных должностных лиц. На месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.
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Дерзкий побег: из изолятора в Подмосковье сбежали заключенные
Из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра сбежали пять человек. Один из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, остальные четверо проходят по делу о краже.
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия, побег подсудимых из ивс в истре
08:50 06.08.2021 (обновлено: 11:03 06.08.2021)
 
Обвиняемый в убийстве "колбасного короля" был среди сбежавших из изолятора

СК: обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Маругова был среди сбежавших из изолятора в Истре

© Фото : @mosoblproc.ru/InstagramПрокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых
Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : @mosoblproc.ru/Instagram
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Среди сбежавших из ИВС в Подмосковье есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя, и четверо привлекаемых к ответственности за кражи, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
"Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи", - сказала Врадий.
Она добавила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Вскоре был задержан один из подозреваемых – уроженец Средней Азии Александр Мавриди. При обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.
Подсудимые сбежали с применением, предположительно, гаечного ключа, также сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Шестого августа 2021 года около 4 часов утра из ИВС ОМВД России по городу Истре через спецприемник, с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС, предположительно гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек", - сказала Врадий.
Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что пять подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье. В ходе проверки установят причины и обстоятельства побега, дадут оценку действиям ответственных должностных лиц. На месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийРоссияПобег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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