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Путин дал правительству поручения по целям национального развития
Путин дал правительству поручения по целям национального развития - РИА Новости, 06.08.2021
Путин дал правительству поручения по целям национального развития
Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года. Перечень поручений опубликован на... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:24
2021-08-06T17:00
общество
владимир путин
правительство рф
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Так, кабинет министров должен обеспечить включение в план стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития. Срок выполнения поручения — 1 октября.Кроме того, глава государства поручил принять исчерпывающие меры по реализации национальных целей и стратегических задач, предусмотренных указами от 7 мая 2018 и от 21 июля 2020 года. Первый доклад должен быть представлен к 15 ноября, второй — к 15 июня 2022 года, далее — раз в полгода.В частности, правительство должно до 15 сентября изменить целевые показатели Единого плана по достижению национальных целей развития, предусмотрев выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и на ожидаемую продолжительность жизни 75 лет — в 2025-м. Президент также поручил регулярно мониторить доходы малообеспеченных групп граждан и при необходимости оказывать им дополнительную поддержку.Некоторые поручения касаются национального проекта "Экология". Российскому союзу промышленников и предпринимателей предстоит обеспечить мониторинг мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в 12 городах — участниках федерального проекта "Чистый воздух". Полпредам президента в федеральных округах поручено проконтролировать действия местных властей по ликвидации несанкционированных свалок в рамках проекта "Чистая страна".До 1 октября должны быть утверждены стратегии цифровой трансформации экономики, социальной сферы и государственного управления.Еще одно поручение правительству и региональным властям — до конца 2023 года дошкольное образование должно стать доступным для всех детей в возрасте до трех лет. Не позже 1 января 2022 года должна начаться реализация единой комплексной программы по модернизации пассажирского транспорта. Также предстоит наладить активное взаимодействие медучреждений с гражданами в ходе модернизации первичного звена здравоохранения в регионах.
https://ria.ru/20210730/prosveschenie-1743700635.html
https://ria.ru/20210405/naselenie-1604213004.html
https://ria.ru/20210719/golikova-1741916620.html
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общество, владимир путин, правительство рф, россия
15:24 06.08.2021 (обновлено: 17:00 06.08.2021)
 
Путин дал правительству поручения по целям национального развития

Президент Путин поручил до 1 октября утвердить план по достижению целей национального развития

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Так, кабинет министров должен обеспечить включение в план стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития. Срок выполнения поручения — 1 октября.
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Кроме того, глава государства поручил принять исчерпывающие меры по реализации национальных целей и стратегических задач, предусмотренных указами от 7 мая 2018 и от 21 июля 2020 года. Первый доклад должен быть представлен к 15 ноября, второй — к 15 июня 2022 года, далее — раз в полгода.
В частности, правительство должно до 15 сентября изменить целевые показатели Единого плана по достижению национальных целей развития, предусмотрев выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и на ожидаемую продолжительность жизни 75 лет — в 2025-м. Президент также поручил регулярно мониторить доходы малообеспеченных групп граждан и при необходимости оказывать им дополнительную поддержку.
Некоторые поручения касаются национального проекта "Экология". Российскому союзу промышленников и предпринимателей предстоит обеспечить мониторинг мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в 12 городах — участниках федерального проекта "Чистый воздух". Полпредам президента в федеральных округах поручено проконтролировать действия местных властей по ликвидации несанкционированных свалок в рамках проекта "Чистая страна".
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Еще одно поручение правительству и региональным властям — до конца 2023 года дошкольное образование должно стать доступным для всех детей в возрасте до трех лет. Не позже 1 января 2022 года должна начаться реализация единой комплексной программы по модернизации пассажирского транспорта. Также предстоит наладить активное взаимодействие медучреждений с гражданами в ходе модернизации первичного звена здравоохранения в регионах.
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