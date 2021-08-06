В посольстве США объяснили разрешение Госдепа на отъезд семей госслужащих
Посольство США в Москве: Госдеп разрешил отъезд членов семей госслужащих из соображений безопасности
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПосольство США в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Разрешение на добровольный отъезд членов семей американских дипломатов из России связано с соображениями безопасности после того, как власти РФ запретили США нанимать на работу граждан России или третьих стран, при этом статус подобных разрешений, которые выпускаются госдепартаментом, может быть пересмотрен в течение 30 дней, сообщили РИА Новости в американском посольстве в Москве.
В пятницу госдеп США объявил, что члены семей американских госслужащих могут при желании покинуть Россию.
"По соображениям безопасности и охраны госдепартамент разрешил добровольный отъезд членов семей сотрудников американского посольства в Москве. Решение о том, чтобы одобрить добровольный отъезд, вызван вопросами безопасности, которые возникли после необоснованного решения российского правительства запретить США нанимать на работу граждан РФ или третьих стран, за исключением наших сотрудников охраны на временной основе, что вынудило нас уволить сотни служащих в России", - сказал собеседник агентства.
По его словам, члены семей американских дипломатов могут покинуть Россию по желанию, "их отъезд не является обязательным". "Разрешение на отъезд для американского посольства будет пересматриваться не позже чем через 30 дней", - сообщил он.
"Госдепартамент принял решение одобрить добровольный отъезд из-за текущей ситуации с персоналом и по соображениям безопасности, которые связаны с ранее введенным российским правительством запретом", - заключил собеседник агентства.
Американский посол в России Джон Салливан ранее говорил, что из-за этих мер российского правительства численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, в связи с чем они не смогут оказывать консульские услуги в полном объеме. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что США были вынуждены уволить 182 сотрудника, принятых на месте, и десятки человек, которые работали по контракту в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.
Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле. Тогда под новые санкции против РФ попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Ответ России на санкции США состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Кроме того, РФ внесла США (наряду с Чехией) в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.