https://ria.ru/20210806/orden-1744754197.html
Путин наградил главу ВТБ орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин наградил главу ВТБ орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 06.08.2021
Путин наградил главу ВТБ орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент России Владимир Путин наградил главу банка ВТБ Андрея Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:51
2021-08-06T18:51
2021-08-06T20:19
общество
владимир путин
андрей костин (банкир)
втб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156092/60/1560926002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9d2dfca88da8b9a6f0fe72e25c9a345.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу банка ВТБ Андрея Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Костина Андрея Леонидовича - президента - председателя правления банка ВТБ", - говорится в тексте указа.Таким образом, глава ВТБ стал полным кавалером ордена. В 2006 году он получил награду IV степени, в 2011 году - III степени, в 2016 году - II степени.Костин возглавил ВТБ в 2002 году. До этого он возглавлял Внешэкономбанк, в 1995 году был первым заместителем Национального резервного банка, а в период с 1993 по 1995 год - заместителем начальника управления иностранных инвестиций банка "Империал". В этом году 21 сентября главе ВТБ исполнится 65 лет.
https://ria.ru/20210601/swift-1735027371.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156092/60/1560926002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3d62c5d9a89bc6a30e1f4ec7fde952c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, андрей костин (банкир), втб, россия
18:51 06.08.2021 (обновлено: 20:19 06.08.2021)
Путин наградил главу ВТБ орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент Путин наградил главу банка ВТБ Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени