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Путин наградил главу ВТБ орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин наградил главу ВТБ орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 06.08.2021
Путин наградил главу ВТБ орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент России Владимир Путин наградил главу банка ВТБ Андрея Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:51
2021-08-06T20:19
общество
владимир путин
андрей костин (банкир)
втб
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу банка ВТБ Андрея Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Костина Андрея Леонидовича - президента - председателя правления банка ВТБ", - говорится в тексте указа.Таким образом, глава ВТБ стал полным кавалером ордена. В 2006 году он получил награду IV степени, в 2011 году - III степени, в 2016 году - II степени.Костин возглавил ВТБ в 2002 году. До этого он возглавлял Внешэкономбанк, в 1995 году был первым заместителем Национального резервного банка, а в период с 1993 по 1995 год - заместителем начальника управления иностранных инвестиций банка "Империал". В этом году 21 сентября главе ВТБ исполнится 65 лет.
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общество, владимир путин, андрей костин (банкир), втб, россия
18:51 06.08.2021 (обновлено: 20:19 06.08.2021)
 
Путин наградил главу ВТБ орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент Путин наградил главу банка ВТБ Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на форуме New Retail Forum. Почта России
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на форуме New Retail Forum. Почта России - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу банка ВТБ Андрея Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Костина Андрея Леонидовича - президента - председателя правления банка ВТБ", - говорится в тексте указа.
Таким образом, глава ВТБ стал полным кавалером ордена. В 2006 году он получил награду IV степени, в 2011 году - III степени, в 2016 году - II степени.
Костин возглавил ВТБ в 2002 году. До этого он возглавлял Внешэкономбанк, в 1995 году был первым заместителем Национального резервного банка, а в период с 1993 по 1995 год - заместителем начальника управления иностранных инвестиций банка "Империал". В этом году 21 сентября главе ВТБ исполнится 65 лет.
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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ОбществоВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)ВТБРоссия
 
 
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