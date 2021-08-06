https://ria.ru/20210806/orden-1744754197.html

Путин наградил главу ВТБ орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин наградил главу ВТБ орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 06.08.2021

Путин наградил главу ВТБ орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин наградил главу банка ВТБ Андрея Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:51

2021-08-06T18:51

2021-08-06T20:19

общество

владимир путин

андрей костин (банкир)

втб

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу банка ВТБ Андрея Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Костина Андрея Леонидовича - президента - председателя правления банка ВТБ", - говорится в тексте указа.Таким образом, глава ВТБ стал полным кавалером ордена. В 2006 году он получил награду IV степени, в 2011 году - III степени, в 2016 году - II степени.Костин возглавил ВТБ в 2002 году. До этого он возглавлял Внешэкономбанк, в 1995 году был первым заместителем Национального резервного банка, а в период с 1993 по 1995 год - заместителем начальника управления иностранных инвестиций банка "Империал". В этом году 21 сентября главе ВТБ исполнится 65 лет.

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общество, владимир путин, андрей костин (банкир), втб, россия