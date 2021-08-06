https://ria.ru/20210806/opros-1744748609.html
Три четверти россиян довольны, что родились в России, показал опрос
Три четверти россиян довольны, что родились в России, показал опрос - РИА Новости, 06.08.2021
Три четверти россиян довольны, что родились в России, показал опрос
Три четверти россиян (75%), отвечая на вопрос о том, в какой стране они больше всего хотели бы родиться, назвали Россию, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:24
2021-08-06T18:24
2021-08-06T18:24
общество
сша
африка
вциом
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Три четверти россиян (75%), отвечая на вопрос о том, в какой стране они больше всего хотели бы родиться, назвали Россию, следует из опроса ВЦИОМ."Три четверти россиян предпочли бы родиться там же, где и живут сейчас, – в России (75%). Любую другую страну в качестве предпочтительного места рождения называют не более 2% наших соотечественников. Есть и те, кто жалеет, что родился в нашей стране (4%)", – говорится в исследовании.Наиболее популярными вариантами ответа также стали Германия (2%) и СССР (2%). Все остальные страны получили один или менее процента голосов.На открытый вопрос о стране, в которой респонденты больше всего не хотели бы родиться, 14% опрошенных назвали США. Также часть россиян не хотела бы родиться в Африке (11%), России (4%), Индии (3%), Китае (3%), на Украине (2%). Все остальные страны получили один или менее процента голосов респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 30 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210709/putin-1740567395.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/privivka-1741034487.html
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общество, сша, африка, вциом, россия
Три четверти россиян довольны, что родились в России, показал опрос
Опрос ВЦИОМ: три четверти россиян предпочли бы родиться там же, где и живут сейчас, в России