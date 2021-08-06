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В Белгороде присяжные оправдали медсестру, задушившую парализованного мужа

В Белгороде присяжные оправдали медсестру, задушившую парализованного мужа - РИА Новости, 06.08.2021

В Белгороде присяжные оправдали медсестру, задушившую парализованного мужа

В Белгороде присяжные оправдали медсестру, задушившую своего тяжелобольного супруга. Об этом сообщает Белгородский областной суд. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:37

2021-08-06T15:37

2021-08-06T15:58

происшествия

белгород

белгородский областной суд

россия

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ВОРОНЕЖ, 6 авг — РИА Новости. В Белгороде присяжные оправдали медсестру, задушившую своего тяжелобольного супруга. Об этом сообщает Белгородский областной суд.По данным следствия, 59-летняя жительница Белгорода состояла в браке с 1980-х годов и больше 20 лет ухаживала за мужем. У него после инсульта была парализована левая половина тела, так что он не мог передвигаться и самостоятельно принимать пищу. В ноябре 2019-го состояние мужчины ухудшилось, он стал раздражительным и вымещал злость на супруге. Тогда женщина его задушила. Против нее возбудили уголовное дело об убийстве заведомо находящегося в беспомощном состоянии.Коллегия присяжных единодушно вынесла оправдательный вердикт. Суд отмечает, что женщину оправдали "за отсутствием события преступления". Дальнейшее разбирательство продолжится без участия присяжных. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, вердикт присяжных обязателен для председательствующего судьи — тот должен вынести оправдательный приговор.

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