https://ria.ru/20210806/oon-1744758461.html

Китай заявил о готовности выступить посредником в межафганских переговорах

Китай заявил о готовности выступить посредником в межафганских переговорах - РИА Новости, 06.08.2021

Китай заявил о готовности выступить посредником в межафганских переговорах

Китай готов принять переговоры между сторонами внутриафганского конфликта, заявил постоянный представитель страны при ООН Дай Бин. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:14

2021-08-06T19:14

2021-08-06T19:23

в мире

талибан

китай

катар

совет безопасности оон

цены на нефть

россия

обострение ситуации в афганистане

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ООН, 6 авг - РИА Новости. Китай готов принять переговоры между сторонами внутриафганского конфликта, заявил постоянный представитель страны при ООН Дай Бин."Китай готов принять межафганский диалог и переговоры... в поддержку мирного процесса в Афганистане", - сказал он на заседании СБ ООН.До сих пор основным местом проведения переговоров между афганскими властями и движением "Талибан"* был Катар.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742613923.html

https://ria.ru/20210723/pandemiya-1742491727.html

китай

катар

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, китай, катар, совет безопасности оон, цены на нефть, россия, обострение ситуации в афганистане