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Китай заявил о готовности выступить посредником в межафганских переговорах
Китай заявил о готовности выступить посредником в межафганских переговорах - РИА Новости, 06.08.2021
Китай заявил о готовности выступить посредником в межафганских переговорах
Китай готов принять переговоры между сторонами внутриафганского конфликта, заявил постоянный представитель страны при ООН Дай Бин. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:14
2021-08-06T19:14
2021-08-06T19:23
в мире
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китай
катар
совет безопасности оон
цены на нефть
россия
обострение ситуации в афганистане
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ООН, 6 авг - РИА Новости. Китай готов принять переговоры между сторонами внутриафганского конфликта, заявил постоянный представитель страны при ООН Дай Бин."Китай готов принять межафганский диалог и переговоры... в поддержку мирного процесса в Афганистане", - сказал он на заседании СБ ООН.До сих пор основным местом проведения переговоров между афганскими властями и движением "Талибан"* был Катар.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742613923.html
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в мире, талибан, китай, катар, совет безопасности оон, цены на нефть, россия, обострение ситуации в афганистане
19:14 06.08.2021 (обновлено: 19:23 06.08.2021)
Китай заявил о готовности выступить посредником в межафганских переговорах
Постпред Китая при ООН заявил о готовности страны выступить посредником в межафганских переговорах