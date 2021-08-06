Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/oon-1744758461.html
Китай заявил о готовности выступить посредником в межафганских переговорах
Китай заявил о готовности выступить посредником в межафганских переговорах - РИА Новости, 06.08.2021
Китай заявил о готовности выступить посредником в межафганских переговорах
Китай готов принять переговоры между сторонами внутриафганского конфликта, заявил постоянный представитель страны при ООН Дай Бин. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:14
2021-08-06T19:23
в мире
талибан
китай
катар
совет безопасности оон
цены на нефть
россия
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/78177/33/781773314_0:146:3120:1900_1920x0_80_0_0_9cdf87daa19fd1e1c89b11552ee2c917.jpg
ООН, 6 авг - РИА Новости. Китай готов принять переговоры между сторонами внутриафганского конфликта, заявил постоянный представитель страны при ООН Дай Бин."Китай готов принять межафганский диалог и переговоры... в поддержку мирного процесса в Афганистане", - сказал он на заседании СБ ООН.До сих пор основным местом проведения переговоров между афганскими властями и движением "Талибан"* был Катар.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742613923.html
https://ria.ru/20210723/pandemiya-1742491727.html
китай
катар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/78177/33/781773314_196:0:2923:2045_1920x0_80_0_0_b0727eca5d8223a2ccc67a5d2da2b78f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, китай, катар, совет безопасности оон, цены на нефть, россия, обострение ситуации в афганистане
19:14 06.08.2021 (обновлено: 19:23 06.08.2021)
 
Китай заявил о готовности выступить посредником в межафганских переговорах

Постпред Китая при ООН заявил о готовности страны выступить посредником в межафганских переговорах

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 6 авг - РИА Новости. Китай готов принять переговоры между сторонами внутриафганского конфликта, заявил постоянный представитель страны при ООН Дай Бин.
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 19:21Распространение коронавируса
ООН призвала Китай сотрудничать в расследовании происхождения коронавируса
"Китай готов принять межафганский диалог и переговоры... в поддержку мирного процесса в Афганистане", - сказал он на заседании СБ ООН.
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 09:48
Экс-глава ООН назвал первопричиной пандемии изменение климата
До сих пор основным местом проведения переговоров между афганскими властями и движением "Талибан"* был Катар.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреТалибанКитайКатарСовет Безопасности ООНЦены на нефтьРоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния