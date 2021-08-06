Полиция нашла троих жителей Тульской области, уплывших на матрасах по реке
Полицейские нашли троих пьяных жителей Тульской области, уплывших на матрасах по реке
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Полиция, спасатели и волонтеры в Тульской области всю ночь искали трех молодых людей, которые в нетрезвом виде отправились в путешествие по Оке на надувных матрасах и перестали выходить на связь, под утро их обнаружили на берегу в 15 километрах от места старта, сообщает УМВД по региону.
Около 22.00 мск 5 августа в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Большие Голубочки без вести пропали три молодых человека 2000, 2003 и 2004 годов рождения.
"Как выяснилось, компания местных жителей отдыхала на берегу реки Ока. Около шести часов вечера трое из них решили на надувных матрасах доплыть до города Белёв, где бы их встретил ещё один компаньон, приехав туда на машине. Ввиду того, что отплывшие на матрасах на связь не выходили, оставшиеся на берегу приняли решение обратиться за помощью в полицию", - говорится в сообщении.
На поиски молодых людей был поднят личный состав региональной полиции и городов Белёв и Арсеньево, привлекались сотрудники МЧС, информацию направили волонтёрским организациям. В ходе поисков мужчины, рыбачившие в месте слияния Оки с рекой Иста, сообщили, что видели два проплывающих в сторону Белёва надувных матраса, на которых находились трое без верхней одежды.
Полицейские в надежде обнаружить следы пропавших прочёсывали обе стороны берега, в воздух был поднят квадрокоптер, группа на моторной лодке исследовала акваторию реки. Только в пять утра полицейские обнаружили молодых людей на берегу около деревни Федящево Белёвского района.
"Молодые люди пояснили, что на такое приключение их подтолкнуло то обстоятельство, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда сплавлялись по реке, пошёл дождь, они замёрзли и решили пристать к берегу, после чего укрылись матрасами от непогоды. На связь не выходили потому, что имевшийся при них мобильный телефон потеряли в воде. Всего "горе-путешественники" проплыли около 15 километров", - информирует УМВД.
Отмечается, что здоровью путешественников ничто не угрожает.
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