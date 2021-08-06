https://ria.ru/20210806/oka-1744627930.html

Полиция нашла троих жителей Тульской области, уплывших на матрасах по реке

Полиция нашла троих жителей Тульской области, уплывших на матрасах по реке - РИА Новости, 06.08.2021

Полиция нашла троих жителей Тульской области, уплывших на матрасах по реке

Полиция, спасатели и волонтеры в Тульской области всю ночь искали трех молодых людей, которые в нетрезвом виде отправились в путешествие по Оке на надувных... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:26

2021-08-06T10:26

2021-08-06T10:26

происшествия

тульская область

белев

белевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Полиция, спасатели и волонтеры в Тульской области всю ночь искали трех молодых людей, которые в нетрезвом виде отправились в путешествие по Оке на надувных матрасах и перестали выходить на связь, под утро их обнаружили на берегу в 15 километрах от места старта, сообщает УМВД по региону.Около 22.00 мск 5 августа в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Большие Голубочки без вести пропали три молодых человека 2000, 2003 и 2004 годов рождения.На поиски молодых людей был поднят личный состав региональной полиции и городов Белёв и Арсеньево, привлекались сотрудники МЧС, информацию направили волонтёрским организациям. В ходе поисков мужчины, рыбачившие в месте слияния Оки с рекой Иста, сообщили, что видели два проплывающих в сторону Белёва надувных матраса, на которых находились трое без верхней одежды.Полицейские в надежде обнаружить следы пропавших прочёсывали обе стороны берега, в воздух был поднят квадрокоптер, группа на моторной лодке исследовала акваторию реки. Только в пять утра полицейские обнаружили молодых людей на берегу около деревни Федящево Белёвского района."Молодые люди пояснили, что на такое приключение их подтолкнуло то обстоятельство, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда сплавлялись по реке, пошёл дождь, они замёрзли и решили пристать к берегу, после чего укрылись матрасами от непогоды. На связь не выходили потому, что имевшийся при них мобильный телефон потеряли в воде. Всего "горе-путешественники" проплыли около 15 километров", - информирует УМВД.Отмечается, что здоровью путешественников ничто не угрожает.

https://ria.ru/20210412/novokuznetsk-1727934244.html

https://ria.ru/20210719/utoplenie-1741846650.html

тульская область

белев

белевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тульская область, белев, белевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)