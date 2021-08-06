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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210806/ogranicheniya-1744733822.html
В Сингапуре ослабят ограничения для привитых от коронавируса
В Сингапуре ослабят ограничения для привитых от коронавируса - РИА Новости, 06.08.2021
В Сингапуре ослабят ограничения для привитых от коронавируса
Власти Сингапура ослабили некоторые карантинные ограничения в связи с улучшением ситуации с коронавирусом, в том числе в сфере общественного питания, заявило... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:29
2021-08-06T17:29
распространение коронавируса
в мире
сингапур (страна)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Власти Сингапура ослабили некоторые карантинные ограничения в связи с улучшением ситуации с коронавирусом, в том числе в сфере общественного питания, заявило министерство здравоохранения Сингапура."Мы провели промежуточный пересмотр мер второй фазы (состояние повышенной готовности) и позволим несколько смягчить ограничения в два этапа. Первый вступит в силу с 10 августа 2021 года, а второй - с 19 августа 2021 года, если ситуация останется стабильной", - говорится в пресс-релизе министерства.С 10 августа граждане, сделавшие обе прививки, смогут собираться в группы до 5 человек и находиться в местах повышенного риска, где невозможно ношение масок и люди находятся в непосредственной близости друг от друга, в частности, в заведениях общественного питания. Те заведения, которые будут не в состоянии обеспечить работу только для вакцинированных граждан, смогут предоставлять лишь услуги навынос и доставку.На данном этапе ослабления карантинных мер такие развлечения, как живые выступления, запись музыки и трансляция видео и телепрограмм, будут по-прежнему запрещены.В настоящее время ситуация с коронавирусом в Сингапуре стабилизировалась. Министерство здравоохранения ожидает, что к 9 августа 70% населения страны будут полностью вакцинированы.По данным министерства, в Сингапуре было сделано 7,8 миллиона прививок от Covid-19, при этом 3,6 миллиона человек прошли полную вакцинацию. За последние сутки в Сингапуре было зафиксировано 93 новых случаев заражения и 40 смертей от коронавируса за все время.
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в мире, сингапур (страна), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
17:29 06.08.2021
 
В Сингапуре ослабят ограничения для привитых от коронавируса

Минздрав Сингапура с 10 августа ослабит карантинные ограничения для сделавших прививки от COVID-19

© Фото : Татьяна АганинаСингапур
Сингапур - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : Татьяна Аганина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Власти Сингапура ослабили некоторые карантинные ограничения в связи с улучшением ситуации с коронавирусом, в том числе в сфере общественного питания, заявило министерство здравоохранения Сингапура.
"Мы провели промежуточный пересмотр мер второй фазы (состояние повышенной готовности) и позволим несколько смягчить ограничения в два этапа. Первый вступит в силу с 10 августа 2021 года, а второй - с 19 августа 2021 года, если ситуация останется стабильной", - говорится в пресс-релизе министерства.
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С 10 августа граждане, сделавшие обе прививки, смогут собираться в группы до 5 человек и находиться в местах повышенного риска, где невозможно ношение масок и люди находятся в непосредственной близости друг от друга, в частности, в заведениях общественного питания. Те заведения, которые будут не в состоянии обеспечить работу только для вакцинированных граждан, смогут предоставлять лишь услуги навынос и доставку.
На данном этапе ослабления карантинных мер такие развлечения, как живые выступления, запись музыки и трансляция видео и телепрограмм, будут по-прежнему запрещены.
В настоящее время ситуация с коронавирусом в Сингапуре стабилизировалась. Министерство здравоохранения ожидает, что к 9 августа 70% населения страны будут полностью вакцинированы.
По данным министерства, в Сингапуре было сделано 7,8 миллиона прививок от Covid-19, при этом 3,6 миллиона человек прошли полную вакцинацию. За последние сутки в Сингапуре было зафиксировано 93 новых случаев заражения и 40 смертей от коронавируса за все время.
 
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