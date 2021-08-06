https://ria.ru/20210806/ogranicheniya-1744733822.html

В Сингапуре ослабят ограничения для привитых от коронавируса

В Сингапуре ослабят ограничения для привитых от коронавируса - РИА Новости, 06.08.2021

В Сингапуре ослабят ограничения для привитых от коронавируса

Власти Сингапура ослабили некоторые карантинные ограничения в связи с улучшением ситуации с коронавирусом, в том числе в сфере общественного питания, заявило... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:29

2021-08-06T17:29

2021-08-06T17:29

распространение коронавируса

в мире

сингапур (страна)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Власти Сингапура ослабили некоторые карантинные ограничения в связи с улучшением ситуации с коронавирусом, в том числе в сфере общественного питания, заявило министерство здравоохранения Сингапура."Мы провели промежуточный пересмотр мер второй фазы (состояние повышенной готовности) и позволим несколько смягчить ограничения в два этапа. Первый вступит в силу с 10 августа 2021 года, а второй - с 19 августа 2021 года, если ситуация останется стабильной", - говорится в пресс-релизе министерства.С 10 августа граждане, сделавшие обе прививки, смогут собираться в группы до 5 человек и находиться в местах повышенного риска, где невозможно ношение масок и люди находятся в непосредственной близости друг от друга, в частности, в заведениях общественного питания. Те заведения, которые будут не в состоянии обеспечить работу только для вакцинированных граждан, смогут предоставлять лишь услуги навынос и доставку.На данном этапе ослабления карантинных мер такие развлечения, как живые выступления, запись музыки и трансляция видео и телепрограмм, будут по-прежнему запрещены.В настоящее время ситуация с коронавирусом в Сингапуре стабилизировалась. Министерство здравоохранения ожидает, что к 9 августа 70% населения страны будут полностью вакцинированы.По данным министерства, в Сингапуре было сделано 7,8 миллиона прививок от Covid-19, при этом 3,6 миллиона человек прошли полную вакцинацию. За последние сутки в Сингапуре было зафиксировано 93 новых случаев заражения и 40 смертей от коронавируса за все время.

https://ria.ru/20210805/temperatura-1744427609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сингапур (страна), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19