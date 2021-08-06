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Туризм
https://ria.ru/20210806/ogranicheniya-1744647071.html
В Крыму сняли все ограничения на купание, введенные из-за подтоплений
В Крыму сняли все ограничения на купание, введенные из-за подтоплений - РИА Новости, 06.08.2021
В Крыму сняли все ограничения на купание, введенные из-за подтоплений
Все ограничения на купания в Крыму, на территориях, пострадавших от подтопления, сняты, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:46
2021-08-06T13:55
туризм
происшествия
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все ограничения на купания в Крыму, на территориях, пострадавших от подтопления, сняты, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, были подтоплены Керчь и Ялта. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Новый циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек."В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, ...восстановлены все пляжные территории, ограничения купания сняты", - говорится в сообщении.Контроль за состоянием зон рекреации продолжается, уточнили в ведомстве.В целом по России, удельный вес проб воды водоемов, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, не превышает среднемноголетних уровней, отметили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20210708/krym-1740449389.html
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происшествия, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, новости - туризм
11:46 06.08.2021 (обновлено: 13:55 06.08.2021)
 
В Крыму сняли все ограничения на купание, введенные из-за подтоплений

Роспотребнадзор: все ограничения на купание на пострадавших от подтопления территориях Крыма сняты

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина прыгает с пирса в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму
Мужчина прыгает с пирса в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все ограничения на купания в Крыму, на территориях, пострадавших от подтопления, сняты, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, были подтоплены Керчь и Ялта. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Новый циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
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"В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, ...восстановлены все пляжные территории, ограничения купания сняты", - говорится в сообщении.
Контроль за состоянием зон рекреации продолжается, уточнили в ведомстве.
В целом по России, удельный вес проб воды водоемов, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, не превышает среднемноголетних уровней, отметили в Роспотребнадзоре.
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