https://ria.ru/20210806/ogranicheniya-1744647071.html

В Крыму сняли все ограничения на купание, введенные из-за подтоплений

В Крыму сняли все ограничения на купание, введенные из-за подтоплений - РИА Новости, 06.08.2021

В Крыму сняли все ограничения на купание, введенные из-за подтоплений

Все ограничения на купания в Крыму, на территориях, пострадавших от подтопления, сняты, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:46

2021-08-06T11:46

2021-08-06T13:55

туризм

происшествия

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все ограничения на купания в Крыму, на территориях, пострадавших от подтопления, сняты, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, были подтоплены Керчь и Ялта. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Новый циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек."В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, ...восстановлены все пляжные территории, ограничения купания сняты", - говорится в сообщении.Контроль за состоянием зон рекреации продолжается, уточнили в ведомстве.В целом по России, удельный вес проб воды водоемов, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, не превышает среднемноголетних уровней, отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20210708/krym-1740449389.html

https://ria.ru/20210730/krym-1743708059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, новости - туризм