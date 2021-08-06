https://ria.ru/20210806/obman-1744607698.html

Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента

Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента - РИА Новости, 06.08.2021

Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента

Россияне начали сталкиваться со схемой мошенничества с переводом микрозаймов без ведома и заявления заемщика, пишет "Российская газета". РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T06:04

2021-08-06T06:04

2021-08-06T11:57

общество

тверь

екатеринбург

ростовская область

центральный банк рф (цб рф)

мошенничество

россия

анна юфа

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне начали сталкиваться со схемой мошенничества с переводом микрозаймов без ведома и заявления заемщика, пишет "Российская газета".Отмечается, что одной из жертв злоумышленников стал инженер из Твери. Неизвестный отправил на его банковский счет 45 тысяч рублей. Ему не удалось вернуть эти деньги, поскольку в переводе отсутствовали реквизиты. Неделю спустя мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из заполярного города и попросил его погасить заем. В итоге россиянину с трудом удалось вернуть денежные средства МФО.Однако, как пишет газета, сутки нахождения суммы на счетах инженера "стоили" почти три процента. Вскоре ему стали звонить коллекторы из Ростовской области, которые заявили, что "купили его долг" — те самые набежавшие проценты. Схожая ситуация произошла недавно в Екатеринбурге.В случае неожиданного поступления денег юрист Анна Юфа в беседе с газетой посоветовала зафиксировать этот факт в своем банке и написать заявление об ошибочном платеже.Специалист рекомендует попросить ЦБ затребовать договор и иные документы, на основании которых МФО перечислила деньги. По ее словам, их возвратом должен заниматься банк по письменному заявлению клиента.

https://ria.ru/20210610/moshenniki-1736390010.html

https://ria.ru/20210803/moshenniki-1744095092.html

тверь

екатеринбург

ростовская область

россия

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общество, тверь, екатеринбург, ростовская область, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, россия, анна юфа