06:04 06.08.2021 (обновлено: 11:57 06.08.2021)
Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
Микрофинансовые организации придумали схему обмана россиян с выдачей кредита без их ведома
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россияне начали сталкиваться со схемой мошенничества с переводом микрозаймов без ведома и заявления заемщика, пишет "Российская газета".
Отмечается, что одной из жертв злоумышленников стал инженер из Твери. Неизвестный отправил на его банковский счет 45 тысяч рублей. Ему не удалось вернуть эти деньги, поскольку в переводе отсутствовали реквизиты. Неделю спустя мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из заполярного города и попросил его погасить заем. В итоге россиянину с трудом удалось вернуть денежные средства МФО.
Однако, как пишет газета, сутки нахождения суммы на счетах инженера "стоили" почти три процента. Вскоре ему стали звонить коллекторы из Ростовской области, которые заявили, что "купили его долг" — те самые набежавшие проценты. Схожая ситуация произошла недавно в Екатеринбурге.
В случае неожиданного поступления денег юрист Анна Юфа в беседе с газетой посоветовала зафиксировать этот факт в своем банке и написать заявление об ошибочном платеже.
"Требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой — указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно", — пояснила Юфа.
Специалист рекомендует попросить ЦБ затребовать договор и иные документы, на основании которых МФО перечислила деньги. По ее словам, их возвратом должен заниматься банк по письменному заявлению клиента.
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