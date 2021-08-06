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В Великом Новгороде проверят видео с женщиной, выгуливавшей малыша в луже
В Великом Новгороде проверят видео с женщиной, выгуливавшей малыша в луже - РИА Новости, 06.08.2021
В Великом Новгороде проверят видео с женщиной, выгуливавшей малыша в луже
Прокуратура Новгородской области начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео с голым ребенком в луже. Об этом говорится в сообщении надзорного... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:10
2021-08-06T11:10
2021-08-06T14:07
происшествия
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Прокуратура Новгородской области начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео с голым ребенком в луже. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.Ролик опубликован в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, что маленький ребенок без одежды плещется под дождем в луже на одной из улиц города, а рядом стоит женщина под зонтом. По словам пользователей, прохожие делали женщине замечания, но она отвечала, что "прогулка с детьми — ее личное дело".Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова сказала журналистам, что личность матери и ребенка устанавливается совместно с прокуратурой. "Семью обязательно проверят органы опеки. Самое важное сейчас - это убедиться, что ребенок в безопасности", - заявила Ефимова.Прокуроры намерены дать оценку действиям органов системы профилактики при организации работы с семьей.
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Прогулка без трусов: очевидцы засняли маму с голым ребенком в луже
Новгород. Прокуратура и детский омбудсмен проверяют видео, на котором женщина стоит под дождем с зонтом, а рядом в грязной луже играет малыш без одежды
2021-08-06T11:10
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происшествия, новгородская область, великий новгород
11:10 06.08.2021 (обновлено: 14:07 06.08.2021)
В Великом Новгороде проверят видео с женщиной, выгуливавшей малыша в луже
Прокуратура Новгородской области проверит видео, на котором в грязной луже играет малыш без одежды