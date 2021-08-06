https://ria.ru/20210806/novgorod-1744636638.html

В Великом Новгороде проверят видео с женщиной, выгуливавшей малыша в луже

В Великом Новгороде проверят видео с женщиной, выгуливавшей малыша в луже - РИА Новости, 06.08.2021

В Великом Новгороде проверят видео с женщиной, выгуливавшей малыша в луже

Прокуратура Новгородской области начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео с голым ребенком в луже. Об этом говорится в сообщении надзорного... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:10

2021-08-06T11:10

2021-08-06T14:07

происшествия

новгородская область

великий новгород

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Прокуратура Новгородской области начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео с голым ребенком в луже. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.Ролик опубликован в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, что маленький ребенок без одежды плещется под дождем в луже на одной из улиц города, а рядом стоит женщина под зонтом. По словам пользователей, прохожие делали женщине замечания, но она отвечала, что "прогулка с детьми — ее личное дело".Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова сказала журналистам, что личность матери и ребенка устанавливается совместно с прокуратурой. "Семью обязательно проверят органы опеки. Самое важное сейчас - это убедиться, что ребенок в безопасности", - заявила Ефимова.Прокуроры намерены дать оценку действиям органов системы профилактики при организации работы с семьей.

https://ria.ru/20210626/utopayuschiy-1738731600.html

новгородская область

великий новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Прогулка без трусов: очевидцы засняли маму с голым ребенком в луже Новгород. Прокуратура и детский омбудсмен проверяют видео, на котором женщина стоит под дождем с зонтом, а рядом в грязной луже играет малыш без одежды 2021-08-06T11:10 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новгородская область, великий новгород