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Цены на нефть упали на семь процентов

Цены на нефть упали на семь процентов - РИА Новости, 06.08.2021

Цены на нефть упали на семь процентов

Мировые цены на нефть за первую неделю августа упали более чем на 7%, что стало сильнейшим недельным снижением с октября 2020 года, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T22:22

2021-08-06T22:22

2021-08-06T22:22

экономика

сша

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цены на нефть

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть за первую неделю августа упали более чем на 7%, что стало сильнейшим недельным снижением с октября 2020 года, свидетельствуют данные торгов.По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,8% - до 70,7 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 1,2% - до 68,28 доллара за баррель.На текущей неделе рынок накрыла волна опасений, связанная с распространением штамма "дельта" коронавируса. В частности, инвесторы стали больше опасаться за спрос после того, как Китай ввел ограничения на передвижение в некоторых городах и ужесточению карантинных мер.Нефть дешевела с понедельника по среду, а в четверг цены выросли более чем на 1%, так как трейдеры принялись отыгрывать данные минэнерго США о запасах бензина. За неделю, завершившуюся 30 июля, запасы бензина сократились до минимума с ноября 2020 года и составили 228,9 миллиона баррелей.В пятницу цены на нефть росли, но удержаться в "зеленой зоне" оказалось им не по силам. В целом, за неделю нефть марки Brent подешевела на 7,4%, WTI - на 7,7%. Такое недельное падение стало сильнейшим с октября 2020 года.Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 6 августа, выросло на две, до 387 агрегатов.

https://ria.ru/20210805/slanets-1744410439.html

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экономика, сша, brent, китай, цены на нефть